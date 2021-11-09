聽新聞
test
0:00 / 0:00
限新北市民！加倍券登錄抽獎沒紀錄 新北釐清五大原因
新北市府推出新北加倍券加倍奉還活動，活動自10月15起至10月31日開放新北市民參加，累計96.9萬人登錄抽獎，而昨天公布抽獎結果，民眾上網查詢卻查無紀錄。經發局表示，經查明由於許多外縣市市民也登錄等五大原因，因此許多民眾未能查詢到登錄資訊。由於此活動限定為新北市民參加，系統已率先過濾24000筆不符資格。
經發局表示，昨天逾700多位民眾詢問加倍券領獎相關事宜，另有約有120位民眾反應完成登錄但官網卻顯示未參加或未中獎，經統計分析原因為非新北市民、身分證誤植、只註冊會員卻未進到加倍券登錄頁面進行登錄，或加倍券資料填寫完後未按出送出鍵、幫家人登錄時卻忘記幫自己登錄等5大原因。
經發局表示，新北振興加倍奉還活動官網，於新北加倍券登錄，規劃防呆機制與資料檢核機制，檢視民眾資料填寫之正確性。民眾資料填寫送出後，活動官網會再度針對民眾填寫的資料，告知民眾加倍券登錄結果。
今年度計有近百萬人登錄新北加倍券抽獎活動，計有24000筆不符合抽獎資料，資格不符合比率約2.4%，原因多為戶籍不在新北市及身分證誤植等原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言