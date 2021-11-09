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高顏值女力參選板橋？戴瑋姍:不是看顏值 而是能力

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
議員戴瑋姍與三重蘆洲議員參選人顏蔚慈，針對治安問題，向新北市府提出三點訴求。記者劉懿萱／攝影
議員戴瑋姍與三重蘆洲議員參選人顏蔚慈，針對治安問題，向新北市府提出三點訴求。記者劉懿萱／攝影

距離2022地方選舉僅剩一年多，外界點名前議員李婉鈺、立法院長游錫堃幕僚山田摩衣、新北副發言人戴湘儀參選板橋區。對於板橋高顏值女力輩出，議員戴瑋姍說，參選不是看顏值，而是看能力與問政表現，並稱讚李身材保持得很好，認為越多優秀的人競爭，優秀的人就會脫穎而出。

戴瑋姍與三蘆議員參選人顏蔚慈今日召開記者會，會後媒體聯訪，提及板橋及三蘆選情，不少高顏值女力被點名有機會參戰。戴說，「參選不是看顏值，是看能力與問政表現」，女生出來參選都是好事，多一點新女力，給大家不一樣的政治環境。媒體追問，李婉鈺是否要復出參選？戴表示，李對公共事務的付出並未放棄，並稱讚李身材保持得很好，認為越多優秀的人來競爭，優秀的人就會脫穎而出，都是好事。

顏蔚慈則表示，有好的人選來競爭，讓市民有更好的選擇，並直言當初要參選時，心情沒有很糾結，下定決心就往前衝，讓選民看到自己的特色，桃園市長鄭文燦也很支持年輕人回鄉參政，要顏全力以赴。

戴瑋姍說，參選不是看顏值，是看能力與問政表現。記者劉懿萱／攝影
戴瑋姍說，參選不是看顏值，是看能力與問政表現。記者劉懿萱／攝影

李婉鈺 戴瑋姍

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