拚疫後經濟 新北持續招募加倍券合作店家

新北市政府今天表示，持續招募店家加入「新北加倍券」行列，感謝新北商業會協助店家兌領現金，拚國內於COVID-19疫後振興經濟，下個階段就等開放國際交流，來提振經濟動力。

新北市商業會今天在市府大禮堂慶祝第75屆商人節，市府經濟發展局主辦頒發「特優商號市長獎」，以及表揚88家熱心公益的傑出商號，感謝齊推動優良商業環境。

新北市長侯友宜應邀與會致詞並頒發「市長獎」，他說，非常感謝新北市商業會、各公會及商店，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻時，堅守崗位並熱心公益，號召捐血、捐贈移動式冷氣機給新北快篩站。

侯友宜說，疫情重創民生經濟，特別是市場、夜市及一般小型商店格外嚴重。市府鼓勵民眾消費、帶動地方經濟，響應中央「振興五倍券」，推出「新北加倍券」，感謝各店家踴躍加入收取加倍券行列，並感謝新北商業會協助兌領現金，共同振興地方經濟。

他說，目前全力拚疫後振興經濟，等未來與國際交流，會與全球一起提振經濟動力。

依經發局發布新聞稿，「新北加倍券」的面額為50元及100元，使用上有彈性也可提升商家業績。新北加倍券合作店家持續招募中，預計招募超過1萬6000家適用商家，申請時間至11月22日。