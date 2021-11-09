蘇系子弟兵翁震洲 宣布投入新莊區選戰

中選會日前公告，將新北市第二選區一分為二，新莊成為獨立選區，也成為各黨人馬競爭之地，立法委員吳秉叡的蘇系子弟兵翁震州今天在臉書表態爭取參選新莊。翁震洲表示，自己十餘年來，在新莊這座城市落地生根，新莊是他的新故鄉，更是栽培、想貢獻回饋的家鄉。

翁震洲目前是吳秉叡服務處主任，經歷包含台灣新未來智庫執行長、民進黨全國黨代表、民進黨新北市黨部執委、評委，也在2018年市長選舉及2020總統選舉有過歷練。

翁震洲細數服務期間爭取的政績，包含林口A7汙水排放、青山路高地自來水供給等，他也指出，像台65線新增出口匝道、改建五股交流道等公共建設改善，除在中央積極爭取，更需有人在地方發聲、監督並擔任中央與地方的橋梁才能落實、推動。

翁震洲說，他將秉著吳秉叡在國會專業問政的學識及在地方服務的熱忱與經驗，進入新北市議會，監督市政、為民發聲、促進合作，落實各項政策與建設推動。

據了解，現任議員陳科名遭黨停權，加上目前沒有其他綠營新人表態參選，翁震洲有望不須經過初選競爭即可參選。另外，同黨籍議員何淑峰因17年前「賣預算回扣案」被起訴，後續法院判決也將牽動綠營布局；藍營部分，有「新莊媽祖婆」之稱的黃林玲玲年事已高，先前表態不再參選，外傳將交棒給兒子黃聖超，但地方對於票源傳承效益持保留態度。被稱為「新北學姐」的新北市副發言人蔡畹鎣也可能被布局在此選區。