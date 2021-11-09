準新郎行員成功攔阻詐騙 侯友宜贈金鏟子祝賀

銀行員劉紘君機警發覺婦人疑遭詐騙，成功攔阻今天獲表揚。今天也正好是劉紘君和未婚妻要登記結婚的好日子，新北市侯友宜送上金鏟子，允諾若催生成功，明年一定送大禮。

侯友宜上午到板橋區的新北市政府警察局，表揚45名阻詐有功的銀行員，其中任職玉山銀行永和分行的專員劉紘君一度考慮不出席，後來警方聽到原來是因為他們下午要去登記結婚，連聲鼓勵劉紘君帶著未婚妻一同來接受祝賀。

劉紘君接受媒體聯訪分享阻詐過程時表示，當時聽到趙姓婦人要兌換外幣匯款到郵局、聯合國等話，不符合銀行流程外，又加上婦人稱要幫助一名在葉門的軍醫買機票來台，因此讓他察覺異狀，趕緊通報長官和警方。

劉紘君的未婚妻王雅慧靦腆地笑說：「覺得他很棒」，能成功攔阻詐騙，她指出，本來就預定今天要去登記，沒想到剛好遇上表揚。

劉紘君和王雅慧交往5年多時間，從高中同學到即將成為人生同伴，劉紘君當場愛的告白，感謝兩人一路走來，雖也曾吵吵鬧鬧，但仍能好好溝通，朝同一個目標邁進，「謝謝妳願意把後半輩子讓我來照顧妳」。

侯友宜致詞時誇讚劉紘君和王雅慧用正義感捍衛幸福，這是他從警30年來，甚至進入新北市政府服務後，都很難得遇到這樣一對非常特殊的新人，若新北市民都能和他們一樣，人人見義勇為，隨時關心周遭大小事，新北市一定會是個安居樂業的好城市

他並送上金鏟子表達祝賀，同時不忘催生，直呼現在少子化問題嚴重，「如果一支不夠，可以再送一支」，如果明年能吃到這對新人的紅蛋，一定會包大禮，現場響起一片熱烈笑聲和掌聲。

新北市警方統計，從今年1至10月份金融機構攔阻詐騙共354件，攔阻詐騙金額達新台幣1億4136萬5570元，較去年同期增加139件，攔阻金額增加了7千5百萬元，成效卓著。