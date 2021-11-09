快訊

公投說明會朱立倫陣前換將犯大忌 黨內嘆不知為何而戰

準新郎行員成功攔阻詐騙 侯友宜贈金鏟子祝賀

中央社 / 新北9日電

銀行員劉紘君機警發覺婦人疑遭詐騙，成功攔阻今天獲表揚。今天也正好是劉紘君和未婚妻要登記結婚的好日子，新北市侯友宜送上金鏟子，允諾若催生成功，明年一定送大禮。

侯友宜上午到板橋區的新北市政府警察局，表揚45名阻詐有功的銀行員，其中任職玉山銀行永和分行的專員劉紘君一度考慮不出席，後來警方聽到原來是因為他們下午要去登記結婚，連聲鼓勵劉紘君帶著未婚妻一同來接受祝賀。

劉紘君接受媒體聯訪分享阻詐過程時表示，當時聽到趙姓婦人要兌換外幣匯款到郵局、聯合國等話，不符合銀行流程外，又加上婦人稱要幫助一名在葉門的軍醫買機票來台，因此讓他察覺異狀，趕緊通報長官和警方。

劉紘君的未婚妻王雅慧靦腆地笑說：「覺得他很棒」，能成功攔阻詐騙，她指出，本來就預定今天要去登記，沒想到剛好遇上表揚。

劉紘君和王雅慧交往5年多時間，從高中同學到即將成為人生同伴，劉紘君當場愛的告白，感謝兩人一路走來，雖也曾吵吵鬧鬧，但仍能好好溝通，朝同一個目標邁進，「謝謝妳願意把後半輩子讓我來照顧妳」。

侯友宜致詞時誇讚劉紘君和王雅慧用正義感捍衛幸福，這是他從警30年來，甚至進入新北市政府服務後，都很難得遇到這樣一對非常特殊的新人，若新北市民都能和他們一樣，人人見義勇為，隨時關心周遭大小事，新北市一定會是個安居樂業的好城市

他並送上金鏟子表達祝賀，同時不忘催生，直呼現在少子化問題嚴重，「如果一支不夠，可以再送一支」，如果明年能吃到這對新人的紅蛋，一定會包大禮，現場響起一片熱烈笑聲和掌聲。

新北市警方統計，從今年1至10月份金融機構攔阻詐騙共354件，攔阻詐騙金額達新台幣1億4136萬5570元，較去年同期增加139件，攔阻金額增加了7千5百萬元，成效卓著。

詐騙 侯友宜

延伸閱讀

銀行準新郎機警攔詐 侯友宜親至市警局頒贈「金鏟子」

新北市議員掛巨幅看板反核四 籲侯友宜勇敢說對的話

即期AZ 15日才發放！議員憂地方被究責 侯友宜：不能全倒給新北

核四讓能源配比再掀討論 侯友宜憂綠能發展慢影響產業

相關新聞

獨／登記抽加倍券變無登記 新北：過濾外縣市身分證號

新北市經發局配合行政院五倍券、推出新北加倍券活動，提供總共31萬份、最大獎5千元五倍券可換1萬元加倍券，吸引近百萬民眾上...

「不希望子彈飛來飛去」戴瑋姍、顏蔚慈向新北喊3訴求

新北市三重、板橋、蘆洲等地區，近期連續發生砸店、開槍等治安事件，議員戴瑋姍與三重蘆洲議員參選人顏蔚慈今日共同召開「拒絕慶...

機車亂停躲收費 北市：取消車格

台北市長柯文哲主張使用者付費，全市22萬個路邊機車格，逐步推動4階段收費政策，不過議員汪志冰指出，北市機車格收費是為鼓勵...

新台五路3天2車撞庇護島 議員促改善

新北市府拆除汐止新台五路、秀峰路口天橋後，在新台五路畫設斑馬線。由於路面寬敞，斑馬線距離長，加設「行人庇護島」保護行人安...

疫苗批號誤植挨批 柯文哲：庸人自擾

台北市日前有診所、醫院曾誤植疫苗批號，導致民眾誤以為打到過期疫苗，一度造成恐慌，北市議員林穎孟批評，北市府後續檢討過於簡...

北市敬老卡 15日起嗶卡領1500

台北市長柯文哲昨天正式宣布，從這個月15日起到12月31日，北市長者、身障朋友持敬老愛心卡到四大超商或美廉社感應，就獲儲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。