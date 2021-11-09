新北頻發生槍擊案 警察局長：向上溯源偵辦

新北市連續發生槍擊案，民主進步黨籍新北市議員戴瑋姍今天要求改善治安、補足警察人力及研擬預防犯罪；新北市政府警察局長黃宗仁表示，向上溯源偵辦槍擊案。

黃宗仁說，如果涉及幫派，一定以組織犯罪究辦，「你敢來新北市開槍，我絕對抓到你。」

與前桃園市府青年事務局長顏蔚慈上午在新北市府大門前舉行記者會的戴瑋姍表示，近日連續發生4起槍擊事件，板橋區治安也不佳，夜間黑暗處為治安隱憂，新北市立殯儀館常淪為幫派黑衣人聚集場所。

她說，市府應實質有效改善治安，改善警力不足、留住警察；研擬預防犯罪策略，具體分析重大治安熱點。

顏蔚慈表示，新北市府警察局三重分局轄區每日平均發生15起刑案，為新北16分局中最高，但依警察局統計資料，三重分局全般刑案破獲率連5年低於新北平均值。

新北市長侯友宜參加警察局警政工作治安會報後，接受媒體聯訪表示，感謝警察迅速偵破各刑案，有效壓制犯罪。今年新北暴力犯罪破獲率是6直轄市第1，治安表現獲肯定，相信警方有能力、決心捍衛治安。任何人挑釁新北，絕對能立即破案，打擊犯罪，壓制囂張歹徒。

黃宗仁在治安會報表示，這幾天槍擊案是偶發治安事件，在警方努力下一天破案，重重打擊黑幫，共逮捕15人；今年已查獲各式非法改造槍枝135支，且以轄區人口複雜程度綜合觀察，新北槍擊案未高頻率發生。