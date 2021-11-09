聽新聞
test
0:00 / 0:00
「不希望子彈飛來飛去」戴瑋姍、顏蔚慈向新北喊3訴求
新北市三重、板橋、蘆洲等地區，近期連續發生砸店、開槍等治安事件，議員戴瑋姍與三重蘆洲議員參選人顏蔚慈今日共同召開「拒絕慶記之都，還我安全新北市」記者會，向新北市府提出三點訴求，包括拿出實質作為，改善治安，補足警察人力，及分析治安熱點，才能完善治安計畫。
戴瑋姍說，雖然市府一直表達，新北治安很好，但這幾天看到不少槍擊案發生，嚴重影響人民，沒有安全，人民無法安居樂業，呼籲新北市要重視治安，警察福利也不能忘記，兩者都要做到100分。至於為何找三蘆參選人來合開記者會，戴表示從數據上來看，三重蘆洲治安較弱的區域。
顏蔚慈則表示，對於這幾日三重蘆洲的發生案件，感到非常心痛，街道如此不寧靜，甚至到早上都還有槍擊案，自己要代表年輕家庭在站出來，拜託新北市政府有實質的作為，三重蘆洲真的需要改善治安問題。
媒體追問，為何叫「慶記」之都？戴瑋姍說，近期不僅槍擊案上升，私槍查獲率也提升，市府卻沒有辦法去降低犯罪率，慶記就是子彈，不希望子彈在新北飛來飛去，侯友宜身為新北市長，也曾是刑警，這本來就是要做的第一要務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言