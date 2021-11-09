「不希望子彈飛來飛去」戴瑋姍、顏蔚慈向新北喊3訴求

新北市三重、板橋、蘆洲等地區，近期連續發生砸店、開槍等治安事件，議員戴瑋姍與三重蘆洲議員參選人顏蔚慈今日共同召開「拒絕慶記之都，還我安全新北市」記者會，向新北市府提出三點訴求，包括拿出實質作為，改善治安，補足警察人力，及分析治安熱點，才能完善治安計畫。

戴瑋姍說，雖然市府一直表達，新北治安很好，但這幾天看到不少槍擊案發生，嚴重影響人民，沒有安全，人民無法安居樂業，呼籲新北市要重視治安，警察福利也不能忘記，兩者都要做到100分。至於為何找三蘆參選人來合開記者會，戴表示從數據上來看，三重蘆洲治安較弱的區域。

顏蔚慈則表示，對於這幾日三重蘆洲的發生案件，感到非常心痛，街道如此不寧靜，甚至到早上都還有槍擊案，自己要代表年輕家庭在站出來，拜託新北市政府有實質的作為，三重蘆洲真的需要改善治安問題。