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「不希望子彈飛來飛去」戴瑋姍、顏蔚慈向新北喊3訴求

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
戴瑋姍說，慶記就是子彈，不希望子彈在新北飛來飛去，侯友宜身為新北市長，也曾是刑警，這本來就是要做的第一要務。記者劉懿萱／攝影
戴瑋姍說，慶記就是子彈，不希望子彈在新北飛來飛去，侯友宜身為新北市長，也曾是刑警，這本來就是要做的第一要務。記者劉懿萱／攝影

新北市三重、板橋、蘆洲等地區，近期連續發生砸店、開槍等治安事件，議員戴瑋姍與三重蘆洲議員參選人顏蔚慈今日共同召開「拒絕慶記之都，還我安全新北市」記者會，向新北市府提出三點訴求，包括拿出實質作為，改善治安，補足警察人力，及分析治安熱點，才能完善治安計畫。

戴瑋姍說，雖然市府一直表達，新北治安很好，但這幾天看到不少槍擊案發生，嚴重影響人民，沒有安全，人民無法安居樂業，呼籲新北市要重視治安，警察福利也不能忘記，兩者都要做到100分。至於為何找三蘆參選人來合開記者會，戴表示從數據上來看，三重蘆洲治安較弱的區域。

顏蔚慈則表示，對於這幾日三重蘆洲的發生案件，感到非常心痛，街道如此不寧靜，甚至到早上都還有槍擊案，自己要代表年輕家庭在站出來，拜託新北市政府有實質的作為，三重蘆洲真的需要改善治安問題。

媒體追問，為何叫「慶記」之都？戴瑋姍說，近期不僅槍擊案上升，私槍查獲率也提升，市府卻沒有辦法去降低犯罪率，慶記就是子彈，不希望子彈在新北飛來飛去，侯友宜身為新北市長，也曾是刑警，這本來就是要做的第一要務。

議員戴瑋姍與三重蘆洲議員參選人顏蔚慈今日共同召開「拒絕慶記之都，還我安全新北市」記者會。記者劉懿萱／攝影
議員戴瑋姍與三重蘆洲議員參選人顏蔚慈今日共同召開「拒絕慶記之都，還我安全新北市」記者會。記者劉懿萱／攝影
顏蔚慈說，對於這幾日三重蘆洲的發生案件，感到非常心痛，街道如此不寧靜，甚至到早上都還有槍擊案。圖／顏蔚慈提供
顏蔚慈說，對於這幾日三重蘆洲的發生案件，感到非常心痛，街道如此不寧靜，甚至到早上都還有槍擊案。圖／顏蔚慈提供
議員戴瑋姍與三重蘆洲議員參選人顏蔚慈，針對治安問題，向新北市府提出三點訴求。記者劉懿萱／攝影
議員戴瑋姍與三重蘆洲議員參選人顏蔚慈，針對治安問題，向新北市府提出三點訴求。記者劉懿萱／攝影

槍擊 戴瑋姍

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