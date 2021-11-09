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獨／登記抽加倍券變無登記 新北：過濾外縣市身分證號
新北市經發局配合行政院五倍券、推出新北加倍券活動，提供總共31萬份、最大獎5千元五倍券可換1萬元加倍券，吸引近百萬民眾上網登記參加。不料，昨天開獎後，許多民眾上網查詢，卻被系統告知身分證字號無登記紀錄，民眾紛紛氣得上官方臉書抱怨。新北市經發局則解釋，因加倍券僅限新北市民抽獎，故市外民眾登記將依規定過濾。
新北市加倍券今年共推出31萬份，分別有「5千換1萬」1萬份、「1千換2千」10萬份、「5百換1千」20萬份共3種方案，中獎民眾可讓手中的五倍券放大金額使用，總計吸引近百萬民眾登記抽獎。不過昨天開獎後民眾上網查詢，卻發現系統顯示「身分證（證號）無登記記錄於新北加倍券活動」，質疑系統出現問題。
新北市經發局綠產科長陳信良解釋，經發局今年舉辦的「加倍奉還」活動，分為「新北加倍券」及「登錄發票抽汽車」兩種，為鼓勵全國民眾前來新北消費，因此登錄發票抽汽車不限新北市民，任何人都能登記抽汽車。
而「新北加倍券」則是新北市民專屬獎項，市民須提供身分證號碼驗證後，才能登錄抽獎。由於不少外縣市民眾同樣登記參加抽獎，因此系統已先行過濾外縣市民眾證號，才因此出現未登記的狀況。經透過臉書或電話向民眾解釋後，多已獲得民眾理解。
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