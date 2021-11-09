快訊

大二生進手術室縫合惹議 成大醫證實：技術受認可、依法進行

評／潛艦撞出海面 曝美軍在西太平洋的水下布局

全台鬧血荒 淡水民代帶頭捐血救血庫

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
鄭宇恩帶著協辦團體一起感謝所有來參與捐血活動的民眾。圖／新北市議員鄭宇恩提供
鄭宇恩帶著協辦團體一起感謝所有來參與捐血活動的民眾。圖／新北市議員鄭宇恩提供

近日疫情趨緩，但全國血庫缺血仍為嚴重。為協助解決血荒，新北市議員鄭宇恩與紅樹林有線電視、水碓福德正神愛心協會、新北市小英之友會共同舉辦公益捐血活動，雖然是氣溫驟降飄雨的星期一，現場捐血民眾依舊踴躍，共有134名民眾前來捐血，捐出201袋熱血。

本次捐血活動在淡水區水碓派出所前舉辦，活動當天遇到氣溫驟降、細雨不斷，但卻沒有澆熄捐血人的熱情，許多民眾為捐血忍著寒風在現場等候。

鄭宇恩指出，看著淡水鄉親冒雨前來挽袖捐血，天冷心不冷，這次也跟著捐出250CC，希望能夠幫助血庫趕緊達到安全存量。

鄭宇恩表示，除感謝捐血人外，也要謝謝台北捐血中心、水碓福德正神愛心協會安排專業的醫護團隊與志工們幫忙協助。另外，許多淡水在地店家也熱情響應，像三協成餅店拿出自家招牌的芝麻蛋黃禮餅、醍醐大師則準備了200份的鐵蛋發給捐血民眾，琉璃工房更準備了100雙「箸福 筷子」提供給前100名來捐血的民眾，讓來到現場捐血的民眾熱血做公益，還能滿袋收穫回家。

新北市小英之友會秘書長江基清則表示，新北英友自今年8月起陸續在各地發起捐血活動，今年度已經累積捐贈1325袋熱血，由衷感謝每一位捐血人的參與。

民眾踴躍捐血，共捐出了201袋熱血。圖／新北市議員鄭宇恩提供
民眾踴躍捐血，共捐出了201袋熱血。圖／新北市議員鄭宇恩提供

捐血中心

延伸閱讀

淡水公益捐血好熱鬧 人潮不畏濕冷捐熱血

騎士往返五股八里須繞遠路與貨車爭道　議員盼取消限制

淡水水資中心放流口惡臭 地方盼規劃人工溼地

淡水水資源中心屢傳惡臭 水利局：排放水質不佳將追查

相關新聞

獨／登記抽加倍券變無登記 新北：過濾外縣市身分證號

新北市經發局配合行政院五倍券、推出新北加倍券活動，提供總共31萬份、最大獎5千元五倍券可換1萬元加倍券，吸引近百萬民眾上...

機車亂停躲收費 北市：取消車格

台北市長柯文哲主張使用者付費，全市22萬個路邊機車格，逐步推動4階段收費政策，不過議員汪志冰指出，北市機車格收費是為鼓勵...

新台五路3天2車撞庇護島 議員促改善

新北市府拆除汐止新台五路、秀峰路口天橋後，在新台五路畫設斑馬線。由於路面寬敞，斑馬線距離長，加設「行人庇護島」保護行人安...

疫苗批號誤植挨批 柯文哲：庸人自擾

台北市日前有診所、醫院曾誤植疫苗批號，導致民眾誤以為打到過期疫苗，一度造成恐慌，北市議員林穎孟批評，北市府後續檢討過於簡...

北市敬老卡 15日起嗶卡領1500

台北市長柯文哲昨天正式宣布，從這個月15日起到12月31日，北市長者、身障朋友持敬老愛心卡到四大超商或美廉社感應，就獲儲...

刁蠻業者明未清理 新北市府將送辦

新北市林口一家位於住宅區的違法資收場日夜作業，產生巨大聲響且製造惡臭，引發居民反彈。市議員蔡淑君昨天質詢市長侯友宜，指業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。