全台鬧血荒 淡水民代帶頭捐血救血庫
近日疫情趨緩，但全國血庫缺血仍為嚴重。為協助解決血荒，新北市議員鄭宇恩與紅樹林有線電視、水碓福德正神愛心協會、新北市小英之友會共同舉辦公益捐血活動，雖然是氣溫驟降飄雨的星期一，現場捐血民眾依舊踴躍，共有134名民眾前來捐血，捐出201袋熱血。
本次捐血活動在淡水區水碓派出所前舉辦，活動當天遇到氣溫驟降、細雨不斷，但卻沒有澆熄捐血人的熱情，許多民眾為捐血忍著寒風在現場等候。
鄭宇恩指出，看著淡水鄉親冒雨前來挽袖捐血，天冷心不冷，這次也跟著捐出250CC，希望能夠幫助血庫趕緊達到安全存量。
鄭宇恩表示，除感謝捐血人外，也要謝謝台北捐血中心、水碓福德正神愛心協會安排專業的醫護團隊與志工們幫忙協助。另外，許多淡水在地店家也熱情響應，像三協成餅店拿出自家招牌的芝麻蛋黃禮餅、醍醐大師則準備了200份的鐵蛋發給捐血民眾，琉璃工房更準備了100雙「箸福 筷子」提供給前100名來捐血的民眾，讓來到現場捐血的民眾熱血做公益，還能滿袋收穫回家。
新北市小英之友會秘書長江基清則表示，新北英友自今年8月起陸續在各地發起捐血活動，今年度已經累積捐贈1325袋熱血，由衷感謝每一位捐血人的參與。
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