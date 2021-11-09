捐30台冷氣顧醫護 電器公司獲頒優良商號

今年因新冠肺炎疫情重創國內民生經濟，尤其是市場、夜市以及其他一般小型商業。不過，在疫情期間許多商號仍展現熱心公益，更有電器公司捐贈30台移動式冷氣，讓在炎炎夏日於戶外快篩的醫護人員，也能稍稍消除酷熱。新北市今舉辦「第75屆商人節慶祝活動」頒獎典禮，鼓勵推動優良商業環境商號。

新北市長侯友宜今出席活動時表示，今年疫情景氣狀況不好，許多企業仍積極響應政策，一同為防疫努力。這段艱苦期間，感謝商業會各公會及理事長送愛心給醫院及市府防疫基金，捐贈超過550萬的物資及款項，謝謝商業會成員們大力支持新北市。

今年獲得「優良商號」殊榮的16家企業中，包括「寶島光學科技股份有限公司民安路分公司」，自2017年起至今，該公司號召新北寶島眼鏡北區同仁參與捐血活動，並於2020年前進新北偏鄉做公益。另外，「緯泰電器有限公司」在今年捐贈30台移動式冷氣機給新北快篩站使用，讓醫護人員可以在舒適的環境為民眾篩檢，體恤醫護人員辛勞。

經發局表示，今天新北市府透過頒發「優良商號市長獎」，鼓勵企業積極響應市府政策，營造優良競爭的商業環境，並感謝商業會於疫情期間送愛心物資及款項支持新北市，共同為實現新北市的「安居樂業」一起努力。