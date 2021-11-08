新北推旅宿加碼抽 讓你把電動機車iPhone 13帶回家

沒抽到加碼券別灰心！新北市觀旅局推出「新北振興－旅宿業加碼抽」活動，只要在配合新北加倍券的旅館、民宿、溫泉及觀光遊樂業，或今年度新北優良旅館，憑單筆消費金額滿300元發票或收據，上網登錄資料就有機會抽中大獎，包括電動機車、iPhone 13、健身環大冒險組等。

觀旅局長蔣志薇說，只要去有配合加倍券的旅館、民宿、溫泉及觀光遊樂業者，或今年獲獎的新北市優良旅館消費，不限支付方式，單筆消費滿300元的發票或收據，上網登錄資料，就有機會抽好禮，包括電動機車、iPhone 13、健身環大冒險組等大獎；活動時間從即日起至明年1月7日，抽獎將於明年1月10日，在「新北旅客」的臉書粉專公開直播抽獎。