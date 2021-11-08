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桃園檢察長王俊力傳將接掌調查局 本人親回：是媒體派任

新北推旅宿加碼抽 讓你把電動機車iPhone 13帶回家

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
只要在配合新北加倍券的旅館、民宿、溫泉及觀光遊樂業，或今年度新北優良旅館，憑單筆消費金額滿300元發票或收據，上網登錄資料就有機會抽中大獎。圖／新北觀旅局提供
只要在配合新北加倍券的旅館、民宿、溫泉及觀光遊樂業，或今年度新北優良旅館，憑單筆消費金額滿300元發票或收據，上網登錄資料就有機會抽中大獎。圖／新北觀旅局提供

沒抽到加碼券別灰心！新北市觀旅局推出「新北振興－旅宿業加碼抽」活動，只要在配合新北加倍券的旅館、民宿、溫泉及觀光遊樂業，或今年度新北優良旅館，憑單筆消費金額滿300元發票或收據，上網登錄資料就有機會抽中大獎，包括電動機車、iPhone 13、健身環大冒險組等。

觀旅局長蔣志薇說，只要去有配合加倍券的旅館、民宿、溫泉及觀光遊樂業者，或今年獲獎的新北市優良旅館消費，不限支付方式，單筆消費滿300元的發票或收據，上網登錄資料，就有機會抽好禮，包括電動機車、iPhone 13、健身環大冒險組等大獎；活動時間從即日起至明年1月7日，抽獎將於明年1月10日，在「新北旅客」的臉書粉專公開直播抽獎。

目前已有逾200家的旅宿觀光業者，加入新北加倍券的配合店家；同時，為搭載振興五倍券與新北加倍券的熱潮，新北市旅宿、溫泉及觀光遊樂業等業者，也祭出一系列住宿買一送一、房型升等、住房優惠折扣、餐飲贈送、樂園消費折扣，讓民眾手中的振興券，價值加倍！

新北三峽大板根渡假酒店，為新北加倍券的配合店家。圖／新北觀旅局提供
新北三峽大板根渡假酒店，為新北加倍券的配合店家。圖／新北觀旅局提供

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