北捷本業仍賠錢 柯文哲：自己任內應不需調整票價

國民黨籍台北市議員鍾沛君今天質詢指出，台北捷運單日旅次多達216萬人次，但運輸本業仍賠錢，能否調票價？市長柯文哲說，目前都用業外收入撐住，自己任內應不需調票價。

台北市議會下午進行市政總質詢及答覆，鍾沛君質詢問到北捷單日旅次多達約216萬人次，但台北捷運公司運輸本業仍然賠錢，去年大概賠逾新台幣13億元，原因很多，但因北捷為非營利公共事業，能否調整票價。

她指出，目前北捷最大收入來源應為各類廣告，其近年收入占比超過40%，如若要求北捷公司自負盈虧，全部轉嫁旅客後的單程票價，恐要從現在的25元票價漲至36元，通勤族1個月要多花230多元、一年可能要增加2800多元，對北捷多角化經營給予正向評價，也建議其他局處可跟進。

柯文哲答詢表示，北捷運輸本業應該不會賺錢，就像台大醫院醫療本業也沒賺錢，都是靠美食街和停車場等副業打平。

他說，北捷開辦迄今都沒調過票價，這其實是違反商業法則，但都盡量、努力用業外收入撐住，到自己任內應該不需調票價。