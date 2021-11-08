瑞芳候車亭損壞被雨淋 地方爭增設及改善

東北角地區多雨，瑞芳區許多公車站牌沒有候車亭，長者沒地方可以休息等車，或是候車亭受海風侵蝕老舊損壞，有安全上的疑慮，也沒有遮蔽側板容易被雨水潑濕，今(8)日市議員林裔綺會勘，要增設及改善候車亭，讓在地民眾和遊客有安全舒適的候車環境。

瑞芳火車站前的公車候車亭，是許多在地民眾和遊客經常使用的候車亭，偏鄉地區有許多長者，由於候車亭沒有遮蔽側板，風雨來襲時座椅經常被雨水淋濕，導致長者沒地方坐著等車，造成困擾，且公車亭老舊，市議員林裔綺就邀集交通局和公所等單位現場會勘，尋求改善。

此外，海濱站由於沒有候車亭，下雨時民眾得到附近屋簷下等待公車，時常因此錯過公車，造成民眾困擾，金瓜石六號橋站，原本位於轉彎處，民眾上下車不便也會有安全上的疑慮，議員就把站牌移到旁邊空地，並爭取在2處地點新設候車亭，讓民眾有安全舒適的候車環境。

市議員林裔綺表示，8月份爭取了5處的候車亭，均已設置完成，此外在民眾的需要和里長的建議下，瑞芳車站的候車亭是舊式的，較沒風雨的遮蔽效果且背板損壞嚴重，將會更新且加設側板，另海濱站和六號橋站也將爭取設置候車亭，讓民眾和遊客搭車更方便且安全。

由於東北角多雨且靠近海邊，所以候車亭容易鏽蝕損害，之前議員爭取的包含簡易法庭站及磅磅站等5處候車亭，均已改善完成，新的候車亭設備完善，民眾不會被風雨淋濕，讓民眾等車不再狼狽，改善了民眾的候車環境。