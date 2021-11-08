淡水公益捐血好熱鬧 人潮不畏濕冷捐熱血
由新北市小英之友會主辦的捐血活動，今(8)日上午於淡水水碓活動中心前登場，雖然天氣開始轉為濕冷，卻有不少民眾準備抽血，也許多路過的民眾順道來捐血，而另外紅樹林有線電視也一起協助這場活動，為捐出熱血的民眾加油打氣。
新北市議員鄭宇恩表示，雖然今天下雨風也有點大，但淡水民眾還是一樣踴躍捐出熱血，為此還募集了許多物資，包括了小英馬克杯和卡通T恤、防疫期間必備的口罩、酒精，還有淡水在地名店踴躍響應，魚酥、地瓜薄片、芝麻蛋黃禮餅，吸引大家來捐血。
另外市市議員鄭宇恩還製作了專屬環保袋，搭配現在非常紅的魷魚遊戲配色，就是希望大家踴躍捐血。
新北市小英之友會秘書長江基清表示，過去因為疫情的關係，全國都在鬧血荒，今天在風雨當中舉辦捐血活動，也代表著台灣不畏懼困難的社會精神，而在這場捐血活動當中，紅樹林有線電視也特別協助來搭設帳篷給辛苦的志工們遮風避雨，也讓這場捐血活動格外的溫馨。
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