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金山首屆健走路跑 為萬金石馬拉松揭序幕

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區第一屆「我金山我驕傲」健走路跑，免費報名加上豐富的完賽禮，成為最高CP值的健走路跑。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區第一屆「我金山我驕傲」健走路跑，免費報名加上豐富的完賽禮，成為最高CP值的健走路跑。 圖／紅樹林有線電視提供

為迎接2021新北市萬金石馬拉松，並且也讓北海岸在地民眾能參與路跑運動，金山區公所在萬金石馬拉松前一天(11月20日)舉辦金山區第一屆「我金山我驕傲」健走路跑，免費報名加上豐富的完賽禮，成為最高CP值的健走路跑，同時也為2021新北市萬金石馬拉松揭開序幕。

金山區長廖武輝說，公所特別在萬金石馬拉松前一天舉辦3.8公里的健走路跑，路段更特別選在萬金石馬拉松32至35公里處，這個路段將會行經金山區磺清大橋，有號稱會跳舞的波浪大道，也是吸引遊客拍照打卡著名景點，此外今年5月公所在磺清大橋增設光影投射打造新地標，今年為迎接萬金石馬拉松，公所將於11月13日至20日晚間6至9點投射「萬金石馬拉松」，提供萬金石馬拉松選手提前至現場拍照留念，藉此也可帶動地方觀光與經濟。

區長廖武輝指出，這次的健走路跑雖是免費活動，但該有的活動識別布、完賽獎牌、完賽證明一項都不少，而完賽禮更號稱是年度CP值最高，因此報名相當搶手，公所為能讓更多在地民眾參與，在11月8日上午9點加開100位名額需親至公所現場報名，不過一開放就秒殺，而沒報到名的民眾也別灰心，波浪大道磺清大橋的周邊景色與光影投射美不勝收，沒參與路跑，到附近觀光休閒也將不虛此行。

馬拉松 路跑 金山

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