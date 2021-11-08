汐止基河騎單車悠遊 福德宮有加水、打氣站

汐止基隆河自行車道有許多民眾散步休閒，或是騎腳踏車，只是中間的鐵馬驛站不多，如果中途騎累了想喝水、或是輪胎沒氣了該怎麼辦，所以，新北市議員張錦豪在江北橋頭的福德宮，捐贈了飲水機及輪胎打氣設備，成為基隆河步道休閒民眾的中途休憩站。

新北市議員張錦豪指出，現在基隆河自行車道不管是散步或是騎自行車，已經成為汐止在地的休閒好去處，也發現有些民眾在中途會有需要補充水或是輪胎需要打氣，建議是不是在中間找一個點，不管是洗手間、裝水的補給站，所以，也找到下街福德宮很願意一起便民，捐贈飲水機及一些自行車輪胎打氣設備。

張錦豪表示，現在飲水機、打氣設備都已經就定位，民眾走基隆河自行車步道，如果到了靠近江北橋一帶，下街福德宮提供一個不錯的中間休息站空間，也能夠進去參拜，民眾到這邊不用像以前一樣都拿著瓶裝水，可以帶著自己的水壼來裝水，福德宮也是一個同時可以欣賞基隆河景、補充水源、打氣及上洗手間的休息站。