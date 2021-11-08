AZ、莫德納、BNT即到即打 北市周三公布完整計畫

台北市長柯文哲今赴北市議會進行市政總質詢，北市議員汪志冰針對中央自購59.4萬劑AZ疫苗效期不到1個月議題，以及春節檢疫10+4方案，北市的醫療量能及防疫旅館量能能否因應，柯文哲表示，針對3種疫苗即到即打、捷運站接種可行性等，最慢星期三會提出完整計畫。

汪志冰表示，政府花1.3億納稅金購買的59.4億萬劑AZ疫苗，疫苗封緘後，可供施打的時間僅剩17天，除了痛批中央「太壞了」，也質疑該如何施打這批即期疫苗，是否效法高雄市在捷運站進行接種。

柯文哲表示，北市一周可打28萬劑疫苗，這一批效期較趕的先拿來打，一定打得完，問題是中央必須找得到人來接種；台北市副市長蔡炳坤補充，第13期公費疫苗預約率不到6成，醫療量能閒置，顯示需求不太平均。

蔡炳坤表示，今早開會時已請北市聯合醫院及各醫療院所研議，將開設特別門診讓莫德納、AZ及BNT這3種疫苗即到即打，也會跟中央提建議，是否能統一每種疫苗間隔4周就可打下一劑，以免民眾搞混。

針對捷運站接種部分，柯文哲表示，新冠疫苗最好還是在醫院打較安全，遇到突然休克等情況能快速因應，在捷運站比較危險，且北市醫療院所若完善，為何要在捷運站打。

但柯文哲仍承諾，最慢本周三會提出完整計畫，包含即到即打特別門診、捷運站作為接種站的可能性；北市衛生局長黃世傑則補充，流感疫苗可以捷運站接種。

另外，汪志冰也針對春節檢疫10+4方案詢問，北市防疫旅館數量是否能因應？北市觀傳局長劉奕霆回應，北市目前有130多家防疫旅館，共計約9300多間房間，未來1個月內還會增加2000多間房間。

副市長黃珊珊表示，儘管中央認為10+4方案調度數量是可行的，但問題次大家都是差不多時間返台，不太可能頭尾剛好湊成10天，「實務上旅館不是這樣訂的」，待研議後會再正式與中央反應及說明。

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