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不想被收費！機車猛往巷弄違停 北市：不停就取消車格

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市4階段逐步實施機車格收費制度，北市議員汪志冰指出，收費政策卻讓違停情況加重。聯合報系資料照
北市4階段逐步實施機車格收費制度，北市議員汪志冰指出，收費政策卻讓違停情況加重。聯合報系資料照

北市柯文哲主張使用者付費，全市22萬個路邊機車格4階段逐步實施停車收費政策，但北市議員汪志冰指出，北市機車格收費是為鼓勵民眾多加使用大眾運輸或共享運具，但16個商圈周邊機車停車格收費後，巷弄違停情況卻日趨嚴重。北市停管處表示，會進行鄰里交通改善計畫，劃設紅黃線或格位收費，減少違停情況，「再不然機車格沒人停就取消，改做汽車停車格」。

柯文哲今赴北市議會進行市政總質詢，針對全市機車格停車收費政策表示，重點不是收費而是管理，最大的希望是透過此政策，讓機車騎士轉搭大眾運輸或共享運具。

汪志冰表示，2019年起推動收費制後，搭乘大眾運輸的人數不增反減，根據交通局資料顯示，2019年有41.6％民眾搭乘捷運及市區公車、38.1％民眾開車或騎車、20.3％走路或騎單車。

但2020年搭乘大眾運輸者減少，下降至40.4％民眾搭乘捷運及公車、40%民眾開車或騎車、19,7％民眾走路或騎單車。

另統計北市16商圈周邊停車格營收情況，2019年停車格營收為14.4億元，去年營收則增加至17.6億元，市庫入帳不少，「但實際上，民眾並沒有轉去使用大眾運輸，收費政策反而把民眾逼去巷弄各種違停」。

柯文哲表示，受到5、6月疫情影響，導致搭乘公共運輸使用者人數下降，至今都尚未恢復，現在疫情趨緩，會以較大力道推廣，盼大家重新回去搭大眾運輸。

停管處長李昆振會後接受採訪時說明，逐步推動機車停車格收費政策的同時，也會進行鄰里交通改善計畫，既有收費停車格若長期沒有機車停放，就會取消改為汽車停車格或身障停車格。

巷弄違停問題，考量多數巷弄較為狹窄，會採取劃設紅、黃線禁止民眾違停並加強取締；巷弄既有停車格都被停放，導致當地居民無格位停車，屆時會與里長及居民研議是否納入收費車格。

北市 違停 柯文哲

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