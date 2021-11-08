影／A柱鬼遮眼？汽車左轉自撞行人庇護島 撞上人會更慘

新北市政府今年5月拆除汐止區新台五路、秀峰路口天橋，上月下旬在新台五路畫設斑馬線時，考量路幅較寬，在斑馬線外設置「行人庇護島」，保護行人安全。市議員白珮茹日前目睹車輛撞上庇護島，昨天又得知發生相同事故，提醒駕駛人注意路況，轉彎時防A柱「鬼遮眼」，並請市府研議改善方案。

市府工務局表示，設置行人庇護島的用意，一來讓來不及過馬路的行人，在斑馬線中段有個相對安全的地方停等下一次綠燈亮起，也有防止行人被轉彎車撞上的功能。因為豎立在行人庇護島的指示標誌，高度與行人差不多。如果駕駛人未看到標誌撞上庇護島，也就有可能直接撞上行人。

事故發生後，工務局先在行人庇護島周邊放置反光三角錐，往路口中央一路擺了5個，引導駕駛人過彎動線，避免再度撞上庇護島，後續再與交通局研議改善方案。

白珮茹說，本月5日她站在路口看到事故發生，事後請助理到汐止警分局看道路監視器畫面，想了解是怎麼撞上去的，再請市府改善。結果昨晚接獲通知，又有1台車撞上行人庇護島，因此請警方彙整事故資料，送交道安會報檢討，希望不要再有不幸事件發生。