做半套？林口違法回收場不甩罰單 侯友宜：不理即法辦

林口一間位於住宅區的違法資收場日夜作業產生巨大聲響，引發居民憤怒。新北市議員蔡淑君表示，業者被檢舉拆除後，竟再度原地重建營業，絲毫不把法令放在眼裡；市長侯友宜指示，公安小組列管該「刁蠻業者」，周三之前若無自行清理完畢，將進場嚴格執行並移送法辦。

新北市林口區一間位於文化北路巷內住宅區的資收場，大約在6月違法租地營運，內有貨櫃屋、地磅站與怪手等設備，日夜作業產生巨大聲響，並製造環境髒亂，引發附近700、800間住戶不滿，多次檢舉也無效；蔡淑君今在議會質詢，盼市府能拿出魄力改善。

蔡淑君表示，該資收場位於林口特定計畫區內第二住宅區內，明顯違建違法，已遭城鄉局兩次裁罰6萬及15萬元，但業者都拒繳，環保局上門稽查也不開門，限令自拆也不甩，絲毫不把法令放在眼裡。

蔡淑君指出，11月1日拆除大隊進場強制拆除，花了近三天拆到無法使用，不過業者隨後又把相關建築及機具載運回原地，繼續違法營業，讓住戶氣炸批市府「只做半套」、「像是打假球？」。

另外，有民眾先前將此事上傳社群，內容提到強拆後業者囤積的回收物竟越來越多，其中還有男性議員還要幫資收場「就地合法」，引起網友群起撻伐，質疑根本是幫業者關說，「不如把資收場搬去你家附近好了」。

住戶謝先生不滿說，該違法資收場大概有2個籃球場大，日夜作業發出發出巨大聲響，連假日也不能休息，打1999求助環保局到場說測不到噪音，市府都沒法解決；謝姓社區安全委員表示，大樓距離該資收場不到100公尺，即使之前檢舉且開罰兩次以上，業者都不繳，政府當然要強制執行，但業者強拆後又重營業，希望侯友宜能剷除這顆都市毒瘤。

市長侯友宜回應，公安小組列管該「刁蠻業者」，並要求在周三前自行清理完畢，「除了追溯原有罰款，該斷水斷電、強力拆除一次搞清楚，限令業者清除地上物」、「業者若不做到，不斷罰還要送行政執行署」。