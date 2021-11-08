快訊

打假卡被抓包！群創炒了年資20年副理 百萬年薪飛了

出席COP26被要求用英文回答 中國氣候特使：不如你用中文提問！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

做半套？林口違法回收場不甩罰單 侯友宜：不理即法辦

聯合報 / 記者李成蔭張睿廷／新北即時報導
林口違法資收場不怕罰也不怕拆，照樣營業。圖／蔡淑君提供
林口違法資收場不怕罰也不怕拆，照樣營業。圖／蔡淑君提供

林口一間位於住宅區的違法資收場日夜作業產生巨大聲響，引發居民憤怒。新北市議員蔡淑君表示，業者被檢舉拆除後，竟再度原地重建營業，絲毫不把法令放在眼裡；市長侯友宜指示，公安小組列管該「刁蠻業者」，周三之前若無自行清理完畢，將進場嚴格執行並移送法辦。

新北市林口區一間位於文化北路巷內住宅區的資收場，大約在6月違法租地營運，內有貨櫃屋、地磅站與怪手等設備，日夜作業產生巨大聲響，並製造環境髒亂，引發附近700、800間住戶不滿，多次檢舉也無效；蔡淑君今在議會質詢，盼市府能拿出魄力改善。

蔡淑君表示，該資收場位於林口特定計畫區內第二住宅區內，明顯違建違法，已遭城鄉局兩次裁罰6萬及15萬元，但業者都拒繳，環保局上門稽查也不開門，限令自拆也不甩，絲毫不把法令放在眼裡。

蔡淑君指出，11月1日拆除大隊進場強制拆除，花了近三天拆到無法使用，不過業者隨後又把相關建築及機具載運回原地，繼續違法營業，讓住戶氣炸批市府「只做半套」、「像是打假球？」。

另外，有民眾先前將此事上傳社群，內容提到強拆後業者囤積的回收物竟越來越多，其中還有男性議員還要幫資收場「就地合法」，引起網友群起撻伐，質疑根本是幫業者關說，「不如把資收場搬去你家附近好了」。

住戶謝先生不滿說，該違法資收場大概有2個籃球場大，日夜作業發出發出巨大聲響，連假日也不能休息，打1999求助環保局到場說測不到噪音，市府都沒法解決；謝姓社區安全委員表示，大樓距離該資收場不到100公尺，即使之前檢舉且開罰兩次以上，業者都不繳，政府當然要強制執行，但業者強拆後又重營業，希望侯友宜能剷除這顆都市毒瘤。

市長侯友宜回應，公安小組列管該「刁蠻業者」，並要求在周三前自行清理完畢，「除了追溯原有罰款，該斷水斷電、強力拆除一次搞清楚，限令業者清除地上物」、「業者若不做到，不斷罰還要送行政執行署」。

環保局長程大維也說，市府各單位已經針對違規做查處，罰款沒有繳的部分，該強制執行就強制執行，後面有違建拆除又重營業，目前已再度提報為違章並拆除；工務局長詹榮鋒表示，拆除完畢後確實有貨櫃屋吊回去跡象，這回業者若三天內若無拆除，就將於10日再進場開拆。城鄉局長黃國峰則說，違法事實明顯，這一兩天將再開出第三張罰單30萬元。

資收場空拍圖，範圍約有兩個籃球場大。圖／蔡淑君提供
資收場空拍圖，範圍約有兩個籃球場大。圖／蔡淑君提供
新北市林口區一間位於文化北路巷內住宅區的資收場，日夜作業產生巨大聲響，並製造環境髒亂。圖／新北市工務局提供
新北市林口區一間位於文化北路巷內住宅區的資收場，日夜作業產生巨大聲響，並製造環境髒亂。圖／新北市工務局提供
新北市林口區一間位於文化北路巷內住宅區的資收場，日夜作業產生巨大聲響，並製造環境髒亂。圖／新北市工務局提供
新北市林口區一間位於文化北路巷內住宅區的資收場，日夜作業產生巨大聲響，並製造環境髒亂。圖／新北市工務局提供
新北市長侯友宜指示，公安小組列管該「刁蠻業者」，周三之前若無自行清理完畢，將進場嚴格執行並移送法辦。記者張睿廷／攝影
新北市長侯友宜指示，公安小組列管該「刁蠻業者」，周三之前若無自行清理完畢，將進場嚴格執行並移送法辦。記者張睿廷／攝影

侯友宜 林口

延伸閱讀

朱立倫叫戰蔡英文辯論公投 綠委：先找侯友宜辯核四

重申核安及核廢料處理最重要 侯友宜盼中央拿出魄力

影／中信特攻隊新北冠名 侯友宜：用籃球成就大事

影／林姿妙表態反核四 侯友宜：由民意來決定

相關新聞

不想被收費！機車猛往巷弄違停 北市：不停就取消車格

台北市長柯文哲主張使用者付費，全市22萬個路邊機車格4階段逐步實施停車收費政策，但北市議員汪志冰指出，北市機車格收費是為...

影／A柱鬼遮眼？汽車左轉自撞行人庇護島 撞上人會更慘

新北市政府今年5月拆除汐止區新台五路、秀峰路口天橋，上月下旬在新台五路畫設斑馬線時，考量路幅較寬，在斑馬線外設置「行人庇...

做半套？林口違法回收場不甩罰單 侯友宜：不理即法辦

林口一間位於住宅區的違法資收場日夜作業產生巨大聲響，引發居民憤怒。新北市議員蔡淑君表示，業者被檢舉拆除後，竟再度原地重建...

民眾黨公投宣講明立院旁登場 警方公布相關交管措施

年底四大公投進入倒數，民眾黨明早將在立法院旁進行公投宣講，轄區警方今公布相關交管措施，呼籲用路人提前改道，以免造成交通不...

遏止捷運犯罪歪風 北捷提民事求償「最低百萬元」

台北捷運近期12小時內發生2起兩刀事件，引發外界擔憂大眾運輸安全問題，台北捷運公司表示，除持續提升捷運見警率、精進監視及...

疫情使弱勢更弱勢 曾馨瑩呼籲捐款助家扶

2021在疫情肆虐下，弱勢族群更苦不堪言。永齡基金會創辦人郭台銘先生夫人曾馨瑩女士，為協助受疫情影響的弱勢族群度過難關，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。