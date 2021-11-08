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民眾黨公投宣講明立院旁登場 警方公布相關交管措施

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
台北市警局中正一分局。記者李隆揆／攝影
台北市警局中正一分局。記者李隆揆／攝影

年底四大公投進入倒數，民眾黨明早將在立法院旁進行公投宣講，轄區警方今公布相關交管措施，呼籲用路人提前改道，以免造成交通不便。

台北市警局中正一分局表示，民眾黨申准明天上午7時至中午12時止舉辦「公投宣講記者會」集會活動，預計上午9時正式開始、10時結束；警方上午7時起將針對活動地點，濟南路一段東往西方向車道實施管制，禁止車輛通行，視交通狀況提早或延後管制。

警方表示，為維護活動交通秩序及安全，將視現場集會、交通狀況、人數等，擴大交通管制範圍，駕駛人行經相關路段應配合減速慢行，遵守員警指揮疏導，確保行車安全及順暢。

相關交管措施將隨時提供警廣等電台，插播路況報導，特別呼籲駕駛人隨時收聽路況報導，提前改道行駛，避開管制路段，勿任意違規停車，以免增加管制區周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，共同維護交通順暢與安全。

公投 民眾黨

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