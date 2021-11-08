遏止捷運犯罪歪風 北捷提民事求償「最低百萬元」

台北捷運近期12小時內發生2起兩刀事件，引發外界擔憂大眾運輸安全問題，台北捷運公司表示，除持續提升捷運見警率、精進監視及通訊設備、加強人員安全教育訓練，對於造成捷運營運及他人生命財產損失的犯罪者，除刑事責任，將以民事最高金額求償，其金額最低即超過上百萬，呼籲民眾切勿以身試法。

北捷表示，鄭捷捷運隨機殺人事件後，即刻強化各項軟硬體設備及教育訓練，各型電聯車每節車廂均設置4組攝影機、文湖線每節車廂設有2組攝影機。

司機可透過駕駛室監視螢幕，觀察車廂狀況，通報行控中心請求支援，行控中心與警消建立直通專線，高運量行控中心目前有5支直通專線、文湖線3支。

為確保公眾安全，遏止民眾恣意恐嚇捷運系統安全或傷人等，北捷邀集專家學者及各相關單位商議後，研擬相關民事求償機制，針對營運、財物及商譽等損失，以及對其他乘客補償、事件處理相關人力費用等，將以最高金額為統計標準來提出民事求償，呼籲有心人士切勿以身試法，罔顧大眾生命安全。

北捷指出，列車發生危安事件時，司機將透過車廂監視器及對講機迅速確認狀況後，以無線電手機向行控中心通報尋求支援，廣播通知乘客可利用滅火器及隨身物品自我防身；

行控中心接獲通報後，利用直通專線聯繫捷警及轄屬警消支援，並調度列車進站疏散、通知站務人員啟動車站任務編組。站務人員將備妥自我防身工具、引導疏散乘客遠離危險區域，並將受傷人員儘速移往搶救集結地點進行必要緊急救助及送醫治療。

提升捷運系統見警率方面，捷警定期執行列車與車站巡邏勤務，並擴大編制由原先144人增至290人；雙北市各轄區分局在尖峰時段，派遣警力在重點車站執行守望勤務；分局警察巡邏時，捷運車站將納為巡邏路線。

捷運全線131個車站在營運時段，均配置至少1名保全人員、重點轉乘站派駐菁英保全人員，全數保全均配置警棍及防身噴劑，菁英保全另配有電擊棒；車站則配置防禦棍棒、盾牌及防身噴劑。

捷警教官也會加強人員安全維護訓練，提升警員面對緊急危害時的應變能力，每年也會邀集警消等單位辦理多場危安事件災害模擬演練；另捷運車站、車廂也會用廣播、台北捷運GO、閘門電視、月台多媒體電視及旅客資訊器跑馬燈等方式，向乘客宣導「異常狀況、性騷擾、可疑物品事件」發生時處理作為，提升危害意識。