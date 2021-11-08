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北捷犯罪零容忍 精進維安護旅客安全

中央社 / 台北8日電

台北捷運近日頻傳有人持刀、拿武器攻擊等事件，北捷重申持續提升見警率、精進監視及通訊設備、加強人員安全教育訓練；此外，將對犯罪者以民事最高金額求償。

台北捷運發布新聞稿表示，針對近日國內外頻傳捷運恐嚇及危安事件，北捷重申，對於任何犯罪行為絕對零容忍。

北捷指出，自發生攻擊事件後，即已強化各項軟硬體設備及教育訓練，多管齊下維護旅客安全。電聯車各型電聯車每節車廂設置4組攝影機，文湖線每節車廂則有設置2組攝影機。

司機員可透過駕駛室監視螢幕攝影畫面，觀察車廂狀況，通報行控中心請求支援。行控中心與警消建立直通專線電話功能，高運量行控中心現有5支直通專線，文湖線行控中心則有3支。

此外，為確保公眾安全，遏止民眾恣意恐嚇捷運系統安全，或於系統內傷人等，北捷邀集專家學者及各單位研商討論後，研擬相關民事求償機制，針對營運、財物及商譽等損失，以及對其他旅客補償、事件處理相關人力費用等項目，將以最高金額為統計標準，提出民事求償。

北捷估計，一旦啟動緊急應變機制，全系統相關損害最低求償金額即超過新台幣上百萬元，並依實際損害求償，呼籲民眾切勿挑戰北捷維護旅客及系統安全的決心。

在提升捷運系統見警率方面，捷運警察定期執行列車與車站巡邏勤務，並擴大編制由原先144人增為290人；捷運系統全線131個車站於營運時段均配置保全人員至少1名，並於重點轉乘站派駐菁英保全人員，全數保全人員配置警棍及防身噴劑，菁英保全另配有電擊棒；車站部分，則配置防禦棍棒、盾牌及防身噴劑。

此外，於捷運車站、列車車廂以廣播、台北捷運GO、閘門電視、月台多媒體電視及旅客資訊顯示器跑馬燈等方式，向旅客宣導「異常狀況、性騷擾、可疑物品事件」發生時處理作為，提升旅客危機意識，提高警覺。

捷運 北捷

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