三級警戒福利點數用不完 北市回饋1500元敬老金

台北市長者及身障者在三級警戒期間，每月480點福利點數用不完，北市府推1500元敬老儲值金，持有愛心卡或敬老卡的民眾至四大超商或美廉社，嗶卡就入帳。

北市府今天舉辦「敬老愛心儲值金」啟動記者會，台北市長柯文哲表示，因應5月至8月，長達3個月的三級警戒期間，導致敬老卡死與愛心卡每月480點用不完，因此推出儲值金，將3個月點數取整數1500回饋給民眾。

柯文哲說明，自11月15日起至12月31日，持敬老卡或愛心卡至四大超商或美廉社嗶卡，即可儲值新台幣1500元。儲值金無使用期限，可持卡到任何使用悠遊卡支付的商店消費，北市府更與許多商店合作推出優惠方案。

曾有議員質疑敬老儲值金與重陽敬老金的差異，柯文哲強調，敬老儲值金預算為疫情警戒期間省下的經費，為一次性，不保證每年都有。

柯文哲認為，秉持「紓困、振興、轉型」的理念，在後疫情時代下，敬老儲值金能鼓勵長者使用無現金交易，同時推動無現金城市的目標，期待台北市能成為智慧城市領頭羊。