快訊

清冠一號未列治療指引？ 陳時中：醫病充分溝通可使用

買BNT後下一步？郭台銘：阻止「瀰漫性弱勢危機」擴大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情使弱勢更弱勢 曾馨瑩呼籲捐款助家扶

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
曾馨瑩前往家扶基金會關心學生情形，並致贈教育書籍。圖／李定宇攝
曾馨瑩前往家扶基金會關心學生情形，並致贈教育書籍。圖／李定宇攝

2021在疫情肆虐下，弱勢族群更苦不堪言。永齡基金會創辦人郭台銘先生夫人曾馨瑩女士，為協助受疫情影響的弱勢族群度過難關，在今年11月11日購物節前，捐款300萬元協助家扶基金會。她說，助人為快樂之本，捐款支持家扶「讓我幫你，疫起勇敢走下去」扶幼計劃，會比購物更讓人滿足。

曾馨瑩每年進行的11.11慈善計畫已進入第6年，2021年在疫情肆虐下，單親家庭面對疫情衝擊時無法兼顧工作和小孩，經濟問題和孩子照顧兩頭燒，使弱勢單親家庭備感煎熬。曾馨瑩與家扶基金會攜手「讓我幫你，疫起勇敢走下去」行動，呼籲社會善心人士，關心疫情的「瀰漫性弱勢危機」。

受疫情衝擊的弱勢單親家庭，大多從事服務業或臨時工性質，家扶基金會服務個案中超過7成是單親家庭。案例張媽媽在食品加工廠上班，獨自撫養3名年幼子女，原本經濟就捉襟見肘。受疫情影響，被迫放無薪後又面臨失業，沮喪的是，由於許多防疫措施限制，就算有臨時工作，也無法一邊工作、一邊顧孩子。

曾馨瑩為關心受扶家庭情形，與兩名女兒一同前往新北市鶯歌家扶基金會與學生同樂、熱舞，曾馨瑩並贈送學生教育書籍，由於11月11日也是曾馨瑩母女生日，基金會特地準備大蛋糕與曾馨瑩一同慶生，曾馨瑩也熱情的與學生及工作人員一一拍照，作風相當親民。

曾馨瑩表示，疫情使弱勢族群帶來瀰漫性影響，卻不易受人關注，可能身邊就有人、家庭，正面臨掉下社會安全網危機，希望大家幫忙渡過難關。她說，現在每年11月11日成為瘋狂消費日子，但今年有捐款支持家扶基金會更具意義的事，支持「讓我幫你，疫起勇敢走下去」計畫，可能會比購物更讓人滿足。

曾馨瑩捐贈300萬元予家扶基金會，協助弱勢單親家庭度過難關。圖／李定宇攝
曾馨瑩捐贈300萬元予家扶基金會，協助弱勢單親家庭度過難關。圖／李定宇攝

疫情 家扶基金會

延伸閱讀

家扶要募1238蒸煮鍋助弱勢家庭 中市神岡獅子會今捐助

家扶基金會改善5國水源消除貧窮 獲台灣永續行動金獎

社福單位搶五倍券募款 南台中家扶號召「愛的禮物」

存銅板達標 51戶台南家扶弱勢親子難得相偕周休日出遊

相關新聞

遏止捷運犯罪歪風 北捷提民事求償「最低百萬元」

台北捷運近期12小時內發生2起兩刀事件，引發外界擔憂大眾運輸安全問題，台北捷運公司表示，除持續提升捷運見警率、精進監視及...

民眾黨公投宣講明立院旁登場 警方公布相關交管措施

年底四大公投進入倒數，民眾黨明早將在立法院旁進行公投宣講，轄區警方今公布相關交管措施，呼籲用路人提前改道，以免造成交通不...

疫情使弱勢更弱勢 曾馨瑩呼籲捐款助家扶

2021在疫情肆虐下，弱勢族群更苦不堪言。永齡基金會創辦人郭台銘先生夫人曾馨瑩女士，為協助受疫情影響的弱勢族群度過難關，...

推動敬老愛心儲值金 柯文哲：紙鈔及銅板要加速消滅

受疫情影響，台北市五月下旬啟動三級警戒，考量長者與身心障礙者於疫情警戒期間沒出門使用敬老卡與愛心卡點數，台北市長柯文哲今...

藍修重陽金自治條例 柯文哲批選舉綁樁：都什麼時代了

國民黨北市議會黨團上周將暫擱多時的「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」送政黨協商，遭民進黨及無黨籍反對而暫擱，傳出國民黨團...

新北雙11辦年底最大就博會！ 逾2500職缺拚疫後經濟

疫情趨緩，經濟也慢慢開始復甦，新北勞工局表示，將於本月11日於三重綜合體育館舉辦就業博覽會，是今年底最大就博會，有超過2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。