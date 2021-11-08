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疫情使弱勢更弱勢 曾馨瑩呼籲捐款助家扶
2021在疫情肆虐下，弱勢族群更苦不堪言。永齡基金會創辦人郭台銘先生夫人曾馨瑩女士，為協助受疫情影響的弱勢族群度過難關，在今年11月11日購物節前，捐款300萬元協助家扶基金會。她說，助人為快樂之本，捐款支持家扶「讓我幫你，疫起勇敢走下去」扶幼計劃，會比購物更讓人滿足。
曾馨瑩每年進行的11.11慈善計畫已進入第6年，2021年在疫情肆虐下，單親家庭面對疫情衝擊時無法兼顧工作和小孩，經濟問題和孩子照顧兩頭燒，使弱勢單親家庭備感煎熬。曾馨瑩與家扶基金會攜手「讓我幫你，疫起勇敢走下去」行動，呼籲社會善心人士，關心疫情的「瀰漫性弱勢危機」。
受疫情衝擊的弱勢單親家庭，大多從事服務業或臨時工性質，家扶基金會服務個案中超過7成是單親家庭。案例張媽媽在食品加工廠上班，獨自撫養3名年幼子女，原本經濟就捉襟見肘。受疫情影響，被迫放無薪後又面臨失業，沮喪的是，由於許多防疫措施限制，就算有臨時工作，也無法一邊工作、一邊顧孩子。
曾馨瑩為關心受扶家庭情形，與兩名女兒一同前往新北市鶯歌家扶基金會與學生同樂、熱舞，曾馨瑩並贈送學生教育書籍，由於11月11日也是曾馨瑩母女生日，基金會特地準備大蛋糕與曾馨瑩一同慶生，曾馨瑩也熱情的與學生及工作人員一一拍照，作風相當親民。
曾馨瑩表示，疫情使弱勢族群帶來瀰漫性影響，卻不易受人關注，可能身邊就有人、家庭，正面臨掉下社會安全網危機，希望大家幫忙渡過難關。她說，現在每年11月11日成為瘋狂消費日子，但今年有捐款支持家扶基金會更具意義的事，支持「讓我幫你，疫起勇敢走下去」計畫，可能會比購物更讓人滿足。
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