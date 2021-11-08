推動敬老愛心儲值金 柯文哲：紙鈔及銅板要加速消滅

受疫情影響，台北市五月下旬啟動三級警戒，考量長者與身心障礙者於疫情警戒期間沒出門使用敬老卡與愛心卡點數，台北市長柯文哲今天宣布敬老愛心儲值金政策，從11月15日至12月31日，台北市長者或身心障礙者持敬老卡、愛心卡到四大超商嗶卡，將自動儲值1500元現金。柯文哲說，台北市推動無現金交易，北市在後疫情時代，紙鈔及銅板要加速消滅，希望透過一卡一通一付，將數位生態系統建立。

對於有議員質疑，敬老愛心卡儲值金等同重陽敬老金，柯文哲說，這是後疫情時候產業政策白皮書的指導原則，台北市要做城市智慧化、E化，這次的政策是在做政府的基礎建設。

柯文哲也提到，台北市現在推動無現金交易都算慢，應該更早推廣，尤其之前中央發三倍券，台北市推動敬老愛心卡刷三千加碼三千，結果發現40%長者願意使用，但僅有前三個月使用量高，如何讓長者使用無現金交易變成習慣，台北市要做很多實驗。

柯文哲表示，台北市在後疫情時代，紙鈔及銅板要加速消滅掉，希望透過一卡一通一付，將數位生態系統建立，這是北市府的目標，生態系統要建立，政府做這個動作，是要做城市數位化的基礎工作，這是很大的基礎工程。