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新北加倍券開獎 1.5萬人可5千換領1萬

中央社 / 新北8日電

新北市府「新北加倍券」紙本加碼活動，今天上午公布中獎名單並簡訊通知兌換，3個組別近25.7萬人中獎，其中1.5萬人可用5000元五倍券兌換1萬元新北加倍券，15日起開放兌領。

新北市政府經濟發展局向中央社記者表示，因應中央紙本振興五倍券發行，市府推出「新北加倍券」紙本加碼活動，區分3個組別，分別是5000元五倍券換1萬元新北加倍券，1000元五倍券換2000元新北加倍券，500元五倍券換1000元新北加倍券。

經發局指出，活動吸引近97萬人參加抽獎，但因限新北市民參與且僅限1次不能跨組別登記，經檢核資格後，總人數降為94.5萬人，其中500元五倍券兌換1000元新北加倍券組別登記人數不足額，市府則加碼調整另2組額度。

經發局表示，5000元五倍券換1萬元新北加倍券原本1萬份，改增為1.5萬份；1000元五倍券換2000元新北加倍券原本10萬份，改增至10.8萬份；500元五倍券換1000元新北加倍券20萬份，改為近13.4萬登記抽獎者人人有獎。總額度也由31萬份調整約為25.7萬份。

經發局指出，抽獎活動由電腦隨機抽出，所有中獎名單今天上午8時公布於「新北振興加倍奉還」網站，並將同步以手機簡訊通知中獎民眾。

經發局表示，加倍券自11月15日至11月28日開放兌領，可持身分證件及紙本五倍券至登錄指定統一超商門市兌領，完成兌領的中獎人還可免費獲得1杯美式咖啡。

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