春節檢疫10+4方案 柯文哲：人力物力執行上都困難

台北市長柯文哲今表示，春節檢疫10+4方案執行起來很困難，包含防疫計程車量能、檢查同住家人是否接種2劑疫苗等，「這政策實施起來會搞死人」。

柯文哲今早出席敬老愛心儲值金啟動記者會，接受媒體聯訪時被問及春節檢疫10+4方案，包含防疫旅館前後日期若銜接不上依舊有4天空窗期等問題。

柯文哲表示，10+4方案為在防疫旅館隔離10天後PCR陰性，可回家隔離4天。但等隔離結束完民眾須找防疫計程車去醫院做PCR、做完同樣再搭防疫計程車返家，「我要是那個人，乾脆防疫旅館14天住完算了」。

他指出，北市目前入境一天大約400人、過年會增至約1000人，這麼多人分布在北市各地甚至住新北或桃園等，還要派防疫計程車去民眾家裡、醫院等，不如全部在防疫旅館隔離就好，旅館內既有已建立好的PCR採檢系統，防疫巴士也有固定站點。

柯文哲並說，還要檢查同住者有無打滿2劑疫苗，「還派人去他家每個人拿小黃卡出來檢查？ 哪有可能啦」。

副市長黃珊珊稍早也表示，看到很多窒礙難行的地方，將與柯文哲討論後，向中央反映意見。

柯文哲表示，打過2劑疫苗的人跟沒打過的人一樣也要隔離14天、做3次PCR，不合理，而小黃卡也應該數位化管理，否則不好保管。

另外，媒體追問第13批由台灣自購的阿斯特捷利康（AZ）的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗約59.4萬劑的效期只到11月30日一事。

柯文哲指出，指揮中心發言人莊人祥說是因供貨不穩、時程較難確定，這個說法一聽就很離譜，如果是供貨不足理應一出廠就被搶光，怎麼會買到快要到期的，「有時認錯就好了」。