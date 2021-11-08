新北雙11辦年底最大就博會！ 逾2500職缺拚疫後經濟

疫情趨緩，經濟也慢慢開始復甦，新北勞工局表示，將於本月11日於三重綜合體育館舉辦就業博覽會，是今年底最大就博會，有超過2500個職缺，許多廠商也開出很好待遇，要全力拚疫後經濟。

勞工局說明，新北將在11日上午9時30分至中午12時30分，在三重綜合體育館舉辦就業博覽會，現場有超過2500個職缺，包含欣興電子、頎邦科技、新日興、全聯、家福、寶雅、海底撈、微笑單車等55家廠商。

勞工局提到，這次首次參與就業博覽會的台虎精釀，釋出許多疫後社群網路時代熱門職缺，包含有梗有企劃力的品牌公關、社群小編，連其他部門人員預計招募41名生力軍。科技製造業頎邦科技工程師薪資上看50K，新日興工程師薪資最高45K。另外，疫後餐飲業也熱門，公司將招募認真負責、願被栽培的「後起之秀」，提供公司專業培訓及44K薪資。

勞工局長陳瑞嘉表示，為協助市民盡速就業，本次就博會廠商產業多元，科技製造業占3成6、旅宿餐飲業3成1、一般服務業及物流運輸業占2成、零售量販業1成3；健身產業復甦下，也有公司祭出最高每月15元待遇的私人教練職缺。

陳瑞嘉還說，活動現場不僅可以直接參與多家廠商面試，還設有VR科技求職專區，可使用虛擬實境了解工作實況。另外還有履歷健診協助修改履歷、青年就業專區、婦女及中高齡就業專區、創業諮詢、職業訓練課程等諮詢。

勞工局強調，疫情趨緩後，新北將全力拚就業，未來就服處也會持續辦理聯合徵才活動，包含16日在三重厚德體操館地下室、19日在中和區國立台灣圖書館、23日在五股勞工中心、25日在蘆洲長安市民活動中心，歡迎有興趣民眾餐參加，詳情可上新北市人力網或電洽免付費專線0800-091-580。