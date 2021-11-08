快訊

中醫自爆開立「清冠一號」竟申報健保 健保署要查

誰要刺殺伊拉克總理？自爆無人機與中東的「刺客政治」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北雙11辦年底最大就博會！ 逾2500職缺拚疫後經濟

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
疫情趨緩，經濟也慢慢開始復甦，新北將於本月11日於三重綜合體育館舉辦就業博覽會，是今年底最大就博會，有超過2500個職缺。圖／新北市勞工局提供
疫情趨緩，經濟也慢慢開始復甦，新北將於本月11日於三重綜合體育館舉辦就業博覽會，是今年底最大就博會，有超過2500個職缺。圖／新北市勞工局提供

疫情趨緩，經濟也慢慢開始復甦，新北勞工局表示，將於本月11日於三重綜合體育館舉辦就業博覽會，是今年底最大就博會，有超過2500個職缺，許多廠商也開出很好待遇，要全力拚疫後經濟。

勞工局說明，新北將在11日上午9時30分至中午12時30分，在三重綜合體育館舉辦就業博覽會，現場有超過2500個職缺，包含欣興電子、頎邦科技、新日興、全聯、家福、寶雅、海底撈、微笑單車等55家廠商。

勞工局提到，這次首次參與就業博覽會的台虎精釀，釋出許多疫後社群網路時代熱門職缺，包含有梗有企劃力的品牌公關、社群小編，連其他部門人員預計招募41名生力軍。科技製造業頎邦科技工程師薪資上看50K，新日興工程師薪資最高45K。另外，疫後餐飲業也熱門，公司將招募認真負責、願被栽培的「後起之秀」，提供公司專業培訓及44K薪資。

勞工局長陳瑞嘉表示，為協助市民盡速就業，本次就博會廠商產業多元，科技製造業占3成6、旅宿餐飲業3成1、一般服務業及物流運輸業占2成、零售量販業1成3；健身產業復甦下，也有公司祭出最高每月15元待遇的私人教練職缺。

陳瑞嘉還說，活動現場不僅可以直接參與多家廠商面試，還設有VR科技求職專區，可使用虛擬實境了解工作實況。另外還有履歷健診協助修改履歷、青年就業專區、婦女及中高齡就業專區、創業諮詢、職業訓練課程等諮詢。

勞工局強調，疫情趨緩後，新北將全力拚就業，未來就服處也會持續辦理聯合徵才活動，包含16日在三重厚德體操館地下室、19日在中和區國立台灣圖書館、23日在五股勞工中心、25日在蘆洲長安市民活動中心，歡迎有興趣民眾餐參加，詳情可上新北市人力網或電洽免付費專線0800-091-580。

勞工局 薪資

延伸閱讀

全台最綠城市是它！新北墊底淪「荒園城市」

啤酒下肚還開車 新北24歲男撞到轎車翻肚被送法辦

毒品通緝犯開車撞警 新北警開4槍逮人

不再單打獨鬥！「農創結合體驗」為新北在地小農加值

相關新聞

蘆洲容積率低難都更 新北市府擬訂「七大分區」來討論

新北市蘆洲20多年來人口從6萬多增至20萬，增長快速，但該區建築容積率僅200%，與鄰近三重的300%相比差至5成，建商...

疫情使弱勢更弱勢 曾馨瑩呼籲捐款助家扶

2021在疫情肆虐下，弱勢族群更苦不堪言。永齡基金會創辦人郭台銘先生夫人曾馨瑩女士，為協助受疫情影響的弱勢族群度過難關，...

推動敬老愛心儲值金 柯文哲：紙鈔及銅板要加速消滅

受疫情影響，台北市五月下旬啟動三級警戒，考量長者與身心障礙者於疫情警戒期間沒出門使用敬老卡與愛心卡點數，台北市長柯文哲今...

藍修重陽金自治條例 柯文哲批選舉綁樁：都什麼時代了

國民黨北市議會黨團上周將暫擱多時的「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」送政黨協商，遭民進黨及無黨籍反對而暫擱，傳出國民黨團...

新北雙11辦年底最大就博會！ 逾2500職缺拚疫後經濟

疫情趨緩，經濟也慢慢開始復甦，新北勞工局表示，將於本月11日於三重綜合體育館舉辦就業博覽會，是今年底最大就博會，有超過2...

北市走入高齡化 日照中心候補人數529人

台北市65歲以上人口數佔比是六都第一，老化指數也是六都中最高，今年起台北市已邁入超高齡社會，也就是平均每五人就有一位老年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。