蘆洲容積率低難都更 新北市府擬訂「七大分區」來討論

新北市蘆洲20多年來人口從6萬多增至20萬，增長快速，但該區建築容積率僅200%，與鄰近三重的300%相比差至5成，建商認為都更利潤低，導致蘆洲長期沒有都更案，地方民代認為，市府應與時並進，重新調整行政區容積率。新北市城鄉局回應，短期會先以「都更三箭2.0」提高建商意願，長期希望在國土計畫框架下，以溪北、溪南或新北七大分區的方式來探討容積率問題。

新北市府在1997年訂定17處的「都市計畫區土地分區管制 」，包括板橋、三重、蘆洲、中和、永和等處，其中蘆洲都市計畫住宅區規畫約219公頃，計畫人口為6萬，依規定將該區容積訂定為200%，不過後來興建堤防、捷運，蘆洲少有淹水，加上捷運通車帶來大量人口，使得現有容積率問題再度引起關注。

蘆洲在2、30年前興建的房子多為4、5樓平房，更有部分為海砂屋，還有許多居民認為自家空間不夠，在頂樓加蓋，不只本身房屋結構危險，發生火警時也可能出現救災問題，市容的老舊更不用說。

新北市議員李坤城指出，蘆洲若無法提升容積率，都更就很難執行，近年來幾乎沒有都更成功的例子，對建商來說根本沒有誘因。

李坤城表示，市府現在打算在蘆北規畫重劃區，容積率為240%，到時還會出現同區容積率卻大不同的問題，希望城鄉局能考慮將蘆洲全區容積率比照蘆北重劃區，調升至240%。

城鄉局指出，蘆洲在堤防與地方建設完成後，人口的確大幅增加，與當初計畫人口相差數倍，但容積率還要看當地的公共設施、道路服務水準。雖然三重、蘆洲為共同生活圈，但蘆洲公共用地少，與三重情形不同，這也是容積率差異這麼大的主因之一。

城鄉局回應，市府了解現有問題，短期將以「都更三箭2.0」因應，也就是鼓勵建商將小基地捐贈給政府做綠地，換取20米大馬路上的基地容積率，最高可達到240%，如此一來，蘆洲公園將逐漸增多，建商也能在大馬路上興闢高樓。另外，在中期市府會同步在蘆南、蘆北規畫50公頃住宅區，希望紓解蘆洲舊市區人口，並透過整體開發，大幅增加蘆洲開放性公共設施面積，期藉由公設用地的增加，來提升整體環境容受力，屆時才有機會提升蘆洲整體容積率。

城鄉局表示，若單純以區域來看，容積率調整很容易受到各區公共服務設施所影響，要真正解決此問題，須用更廣的角度，在國土計畫框架下來整併各區一起探討，例如使用溪南、溪北或是「新北七大分區」的方式來重新討論容積率問題，並將堤防外、河川區也納入公共服務空間範圍內，不過這些都關乎國家政策、法令，還需要再與專家、學者研議。