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北市走入高齡化 日照中心候補人數529人

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市65歲以上人口數佔比是六都第一，老化指數也是六都中最高。示意圖。圖／本報資料照片
台北市65歲以上人口數佔比是六都第一，老化指數也是六都中最高。示意圖。圖／本報資料照片

北市65歲以上人口數佔比是六都第一，老化指數也是六都中最高，今年起台北市已邁入超高齡社會，也就是平均每五人就有一位老年人，隨著老年人口急劇增加，但社區式的機構照顧模式卻尚未普及，根據110年9月統計，目前全市日照候補人數529人，北市社會局長周榆修表示，高齡化所面臨的照顧問題，如果無法在機構或社區內滿足，很容易衍生出各種家庭或社會性的問題。

長照2.0為了實現在地老化，建立以社區為基礎的照顧型社區，讓在地老化成為社區生活的一部分，更成為支持在地性的服務，也強調居家式、社區式的服務內容。

周榆修表示，大部分健康的長者可以到老服中心、長青樂活等活動據點，但如果家中有中度失能及失智症長者，沒有合適的活動場域，除了讓這類型的長輩面臨更嚴重的退化外，對家庭也是很大的負擔。

周瑜修表示，北市目前針對日間照顧中心的長輩候補人數，根據110年9月統計，目前全市日照候補人數529人，其中大安區的「全成日照中心」更是候補排隊104人、「仁鶴軒日照中心」候補50人，而北投區台北榮總承接的日照中心排隊候補100人，北市民對於日照中心的照護服務需求只會日漸增高。

除了日照中心不足，住宿型機構也容易遭居民視為鄰比設施，有業者透露，許多居民因為救護車來回吵鬧，居民擔心房價下跌，在僧多粥少的情況下，機構也握有選擇住民的權利，因此病情輕的長者較易搶下病床。

周榆修表示，以目前來說，社區提供的老人照顧還是很有限。但相關建置仍然不可或缺，而且未來必須要達到一定的服務量，才有辦法面臨急速發展的高齡化社會。如何盡早規劃一套完整的服務系統，在家中長輩面臨失能、失智以後，能夠透過專業的照顧及空間，舒緩家庭壓力在未來具備一定的必要性。

北市 老化 老年人口

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