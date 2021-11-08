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北市日照機構全台最少25間 校園內增設又遭連署反對

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
長者日照需求大，但台北市目前日照機構數全國最少。圖／報系資料照
長者日照需求大，但台北市目前日照機構數全國最少。圖／報系資料照

長者日照需求大，但台北市目前日照機構數全國最少，僅25間、提供882位長者托顧，推估至2030年，北市日照需求將倍增達2437人。因應超高齡，北市府積極規畫校園閒置空間設置日照機構，但首間校園日照卻遭學生家長憂失智老人攻擊學生，發動連署反對。靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴表示，機構進入校園應先溝通，並做好動線規畫與人員管理，以降低疑慮。

衛福部力推各縣市廣建「一學區一日照中心」，北市也規畫首間校園設置日照中心，但家長擔心失智老人攻擊學生，社會局重新規畫動線，將日照中心入口獨立設置，並有門禁管制，完全與教室區隔，但家長認為修改動線仍難避免校園進出複雜化，發動連署表達反對。

老人福利聯盟秘書長張淑卿表示，許多民眾對日照中心的失智個案有刻板印象，其實日照機構與跟一般社區據點不一樣，長者要經過評估才能進入日照中心，且長者進出需採團進團出，此外，失智症老人並非每個人都有暴力行為，在專業人員的照顧下，都會對長者的生活起居做出專業控管。

張淑卿表示，校園閒置空間屬於公共財，除了在校學生外、社區居民也可共用，許多學校就提供社區居民做晨間運動，若運用校園空間設置日照小中心，也可規畫通識課程讓學生與長者互動，培養學生社會識能。

林月琴表示，當機構設施進入校園時，對於年紀小的學生確實風險較高，但不能作為阻攔社會福利進入社區的理由，應是要進入校園內的單位做好動線規畫與人員管理，來避免風險。校學餘裕空間利用的方向沒有絕對的答案，政府應與各校視不同的情況互相溝通。

為推動校園餘裕空間設置日照中心，北市社會局長周榆修表示，社會局從開始籌備階段到正式經營期間，都會用民眾的角度去思考，並且透過專業的分析及適當活動機會，讓民眾體認「老化」是一自然的過程。

北市 失智症 老化

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