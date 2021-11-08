不再單打獨鬥！「農創結合體驗」為新北在地小農加值

為推廣新北特色農創體驗，新北市政府農業局昨天（7日）舉辦「Chill 農遊」市集，現場除了特色手作外，也販售農業創生好物。農業局長李玟說，在地小農各自單打獨鬥較為辛苦，因此以既有地區產業帶動農村旅遊，協助團隊透過體驗來整合加值，推動旅遊產業鏈，達到農業創生目標。

新北農業局昨天舉辦「Chill 農遊」農創體驗市集，設有農業創生展售攤位，包括三芝牧蜂農場蜂蜜、金山寧靜海香草園的香草蛋捲、平溪青山綠水農產合作社薑黃粉、雙溪注腳雙溪的創生農產粽等好物。此外，活動現場有四款手作體驗課程，場場爆滿，民眾也十分投入。

農業局長李玟表示，在地小農各自單打獨鬥較為辛苦，因此協助團隊透過體驗來整合加值，以既有地區產業帶動農村旅遊，推動旅遊產業鏈，達到農業創生目標；除了市集，農業局也與遠東百貨百、北海創生青年論壇、中國文化大學及東南科技大學，展開產官學跨域交流對話「農業創生x USR x CSR」，推動農業創生永續旅遊產業鏈。

北海創生青年論壇賴家華說，金山已有不少青年返鄉，整合在地推出「金山漫遊」共同品牌，以農業及傳統產業導入體驗經濟，結合觀光產業拓展行銷，已建立整合平台並發展營運模式，可與企業CSR合作推廣在地永續旅遊產業，實踐ESG永續投資策略。