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僧醫會歲末感恩法會為前線醫護祈福 供品捐弱勢

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
財團法人佛教僧伽醫護基金會今日在新北市板樹體育館舉辦「歲末感恩消災祈福法會」，副市長劉和然（右三）及傳妙法師等諸山長老出席與會，祈請諸佛菩薩加持，為新冠肺炎亡故者及法界眾生離苦得樂。圖／新北市民政局提供
財團法人佛教僧伽醫護基金會今日在新北市板樹體育館舉辦「歲末感恩消災祈福法會」，副市長劉和然（右三）及傳妙法師等諸山長老出席與會，祈請諸佛菩薩加持，為新冠肺炎亡故者及法界眾生離苦得樂。圖／新北市民政局提供

財團法人佛教僧伽醫護基金會今舉辦「歲末感恩消災祈福法會」，為因疫情亡者及前線防疫醫護人員祈福，供品也捐贈弱勢，盼在身心靈上都能協助大家一起度過疫情艱難時刻。

僧醫會今於新北市板樹體育館舉辦「歲末感恩消災祈福法會」，希望諸佛菩薩加持，為新冠肺炎亡故者及法界眾生離苦得樂，同時也有法師領誦《藥師經》，為第一線醫護及防疫人員祈福。副市長劉和然及傳妙法師等諸山長老出席與會。

劉和然表示，感謝僧醫會秉持佛陀悲憫眾生精神，舉行法會儀式淨化心靈、撫慰社會，並以具體行動將十方信眾募集來的供品民生物資捐贈市府「好日子愛心大平台」，讓無數弱勢團體感受佛教暖心能量。

民政局長柯慶忠表示，僧醫會長期以來為僧團付出，疫情嚴重期間也對防疫及相關人員給予許多資源，日前還捐贈2萬個防護面罩給市府，讓防疫第一線人員有更多醫療量能。

僧醫會董事長慧明法師表示，今年對許多人來說是艱困及充滿考驗的一年，但也在期間看到生命的光輝，有許多善友支持僧醫會的抗疫捐助計畫，一同協助前線醫護及弱勢度過艱難時刻。

慧明法師期盼，透過歲末感恩消災祈福法會，祈願諸佛菩薩帶來幸福吉祥、身心安定、平安健康。法會現場依據政府防疫規定辦理，且會進行線上直播，讓民眾能隔空即時共修，同享殊勝。

財團法人佛教僧伽醫護基金會今日在新北市板樹體育館舉辦「歲末感恩消災祈福法會」，祈請諸佛菩薩加持，為新冠肺炎亡故者及法界眾生離苦得樂，並由法師領誦《藥師經》，為第一線醫護及防疫人員祈福，供品也在法會後捐贈「好日子愛心大平台」提供弱勢團體，傳達社會溫暖及愛心。圖／新北市民政局提供
財團法人佛教僧伽醫護基金會今日在新北市板樹體育館舉辦「歲末感恩消災祈福法會」，祈請諸佛菩薩加持，為新冠肺炎亡故者及法界眾生離苦得樂，並由法師領誦《藥師經》，為第一線醫護及防疫人員祈福，供品也在法會後捐贈「好日子愛心大平台」提供弱勢團體，傳達社會溫暖及愛心。圖／新北市民政局提供

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