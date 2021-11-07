一市雙標？北市科技執法抓違停爭議多 僅北車有LED提醒

台北市自2019年起陸續建置科技執法設備，但北市議員戴錫欽發現，4處設違停偵測設施處僅台北車站有LED顯示幕，其餘3處僅設「本路段有違規偵測取締」牌面，質疑這3處開出的1萬609件罰單舉發程序有瑕疵，若以每件900元違停計算，開罰SOP一市雙標，恐產生954萬餘元的爭議罰單，要求北市交通局針對所有的科技執法設備，重新盤點及檢討執法SOP。

北市目前有8處建置3大類科技執法設備，分別為4處違停車偵測、2處超速偵測、2處多功能執法設備，未來還將在南港車、台北轉運站、內湖路1段739號公車停靠區、中山南路常德街口、公館商圈至羅斯福路4段等5處建設違停偵測，以及鄭州路與西寧北路口建置路口多功能執法設備。

戴錫欽指出，各科技執法地點均有設「科技執法違停取締」告示牌面，提醒用路人勿違規停車，去年9月起新設置的科技執法取締地點還增設LED顯示幕，但北市4處違停偵測除了台北車站外，其餘3處包含北醫吳興街、市府轉運站、馬偕醫院等，因是去年9月前建置地點，均無LED顯示幕，根本無法提醒違停車輛。

統計今年1至10月，台北車站總計取締3116違停案件，市府轉運站3231件、吳興街220巷（北醫前）5229件、中山北路2段（馬偕醫院前）2149件。以汽車違停每件900元計算，未設LED燈的3處共開出1萬609張罰單、總計954萬8100元罰鍰。

戴錫欽表示，設有LED燈的台北車站，可提醒違停1分鐘車輛，民眾一看到警示就會離開，除可避開罰單，也能發揮設備提醒的作用，但其他未設LED的地方，用路人固然違規，但一市雙標、不平等的對待而收到罰單，仍會引發民怨。

戴錫欽表示，取締不是重點，減少違規才是重點，要求去年9月前建置科技執法地點都要重新檢討、增設LED顯示幕；北市警察局交大隊長涂國卿表示，用路人紅線違停，本身違規行為就存在，新設置的科技執法地點均有LED顯示幕，至於之前設置的地點也會進行評估，但強調LED燈僅是提醒功能，呼籲民眾不要違停。