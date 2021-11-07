舊深坑分駐所活化成廣場 未來引進表演打造老街新風貌

新北巿深坑老街今舉辦「舊深坑分駐所」活化改造啟用典禮，未來民眾遊老街就能在活化後的廣場休憩，之後還將引進街頭藝人表演，使整體元素更豐富。另外，老街旁的兒童遊戲場也重新開放，除改善老舊遊具設施，更融合深坑在地意象，打造網美絕佳打卡點，使老街有著更多元的全新風貌。

深坑老街一直是新北的熱門景點，而在其中有個「舊深坑分駐所」，在地方期盼下，市府團隊及區公所也將前棟3層樓的RC建築物拆除，並活化為休憩廣場，提升老街遊憩品質。

市長侯友宜今也到場參與啟用典禮，過程中除有在地東南科大準備無人機表演，還有許多「小小波麗士」駕駛著警車踩街，另外還有街頭藝人及兒童劇團等一系列活動，吸引許多民眾駐足圍觀。

侯友宜表示，舊深坑分駐所原為日治時期深坑廳廳舍，已有80年歷史；2018年深坑分駐所大樓啟用後，就努力向中央爭取經費來活化此場地，除讓老街有更多休憩空間外，之後還能引進街頭藝人表演，整體元素更豐富，更讓老街結合深坑回憶及未來發展。

另外，老街旁的兒童遊戲場也重新開放，深坑區長黃美華表示，這要感謝已故議員唐慧琳全力支持及經費補助，以及市府跨局處單位的努力；重新開放的遊戲場改善老舊遊具設施，改採原木材料為主軸，並採用細礫石，刺激兒童感覺統合，不止有許多新亮點，也融合深坑意象。

陪同女兒玩滑梯的黃媽媽說，期待兒童遊戲場重開很久了，一旁的「在這裡看見深坑的聲音」超適合拍照；另外在草皮上拍照的陳小姐分享，「我愛深坑」的裝置藝術拍攝剛好可以拍到老街的牌樓，打造網美絕佳點。