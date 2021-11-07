新北宣布2030新住民10年願景 樂活、樂業、樂學三條龍

新北市有全國最多的新住民人口，市府今辦理「十年願景」活動，市長侯友宜表示，新北推出樂活、樂業、樂學三條龍政策，要打造新住民的十年願景。現場也有多國新住民及二代分享自身故事與夢想，讓前來參與的民眾感受他們來台灣打拚及融入在地生活的感人點滴。

新北今舉辦「新北我的家-2030新住民十年願景」活動，現場除異國文化表演及展攤活動外，也有國內外產學民代表視訊連線共襄盛舉。

侯友宜到場參與並宣布，超過100個產官學民單位跨局處、跨領域、跨國際合作，要針對新住民、子女、移工推出樂活、樂業、樂學三條龍政策，推動「國際新北市、幸福好生活」十年願景。

教育局指出，「樂學一條龍」將提供新住民最多元免費線上及實體終身學習課程及補校到大學升學管道；「樂業一條龍」在就業創業上提供新住民職訓及證照輔導的專屬優先班，也給予創業微利貸款及諮詢輔導；「樂活一條龍」則關注新住民身心育樂、投身公領域議題，像今年將新設3所新住民學習中心，共7所達全國第一。

侯友宜說，新北的新住民有11萬人，其子女有3.4萬，是全國最大的國際城市，另外超過9萬名移工人口也達全國第3，期待透過學習中心、關懷中心提供更多的產官學對話，不只要讓新住民們能樂活、樂業、樂學，更要讓新北成為跨語言、跨文化，族群大融合國際大都市。

另外，活動現場也邀新住民代表分享自身故事與願景，奈及利亞的盧安娜親手繪製節慶燈籠，圖案上還有珍珠奶茶；寮國陳安黎挽著嫁妝蒸籠，分享她想開母國美食小吃店的夢想；預計啟程到越南擔任台商主管的新住民子女王芊琪，則秀出home的刺青和到異國發展的奮鬥故事；而越南移工范光平擔任璟騰滾珠科技主管，分享他苦讀進修的華語筆記本及被公司栽培的感動。

侯友宜說，祝福所有的新住民及二代都將美夢成真，新住民無論從哪裡來都是一家人，新北不是異鄉，而是新住民的第二故鄉。台商代表今立塑膠工業董事長謝明輝說，新住民及二代都有自身優勢，可為企業或城市帶來競爭力，而新北也推動不間斷新住民語文課程及昂揚計畫2.0，提供企業雙語言、跨文化人才。