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大巨蛋即將完工 2023台灣燈會擬辦文化體育園區
松山文創園區迎接開園十年，隨著大巨蛋即即將完工，於昨日舉辦「松山文創園區十周年論壇」，首次由北市府、文基會、設研院、台北文創、遠雄巨蛋等五方齊聚串連起「信義松菸大聯盟」，另外，2023年將是睽違20年台灣燈會再次回到台北，文化局也預告未來2023台灣燈會將於文化體育園區登場，盼活化東區商業活動。
「松山文創園區十周年論壇」由松山文創園區總監陳玉秀擔任主持人，邀請台北市政府文化局主任秘書劉得堅、台灣設計研究院院長張基義、台北文創基金會董事暨執行長劉麗惠及遠雄巨蛋總經理李柏熹，五方組成「信義松菸大聯盟」共同暢談未來大巨蛋開幕後。
目前松菸面積6.6公頃，加上台北文創1.2公頃及未來台北大巨蛋10.2公頃，總共18公頃的台北文化體育園區將提供民眾體驗體育文化的核心場域。
陳玉秀表示，園區十年間共扶植252個新創品牌進駐展售、共創2700件創作圓夢計畫，迎接下一個十年的開始，應有更多的包容與前瞻性，打造新的營運型態場域精神，尤其是面對後疫情時代，獨自單打很難走到未來，更需要連結合作。
劉得堅表示，松山菸廠正式蛻變為松山文創園區，成為「2011年台北世界設計大展」的主會場，跨領域設計交鋒創下開園至今單月最高參訪人次83萬人；現在台北市積極推動無圍牆博物館，其中信義松菸無圍牆博物館就是以松山文創園區與台北大巨蛋為圓心，串連台北機廠，形塑信義松菸文創聚落。他也預告未來2023台灣燈會也將在文化體育園區登場。
李柏熹表示，大巨蛋未來能容納大約4萬人，除了規劃多功能體育館外，還將包含影城、商場、棒球博物館、飯店及辦公大樓，大巨蛋未來就是要把國際賽事、大型演唱會帶回台北，讓市民享受現場娛樂、擁有極致的聲光饗宴，並帶動現場娛樂產業的成長。
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