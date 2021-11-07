危老都更扯後腿？議員轟：北市訂否決條款致駁回率高

2019年都更條例修法有條件降低「危老都更戶同意門檻」後，台北市議員戴錫欽調閱資料發現，台北市迄今受理5件，僅核准1件，駁回率高達80%。不過相較隔壁的新北市，新北市府受理危老都更迄今11件、核准10件，核准率高達91%。議員質疑北市府推動危老都更「暗中制肘」、玩假的，甚至還逕訂「否決條款」，對此，台北市長柯文哲表示，將回去檢討。

戴錫欽說，之所以雙北危老都更核准相差甚大原因，是因北市府在都更條例修法後，訂定台北市畫定實施辦法時，但竟比新北多加1條「主觀且人治」的條文法令，根據實施辦法第7條，都更應視整體都市發展、原社會經濟關係、整體景觀等，議員質疑，這一條文導致申請案動輒被以不同理由駁回、或道德勸說撤案，質疑北市府有心推動都更，還是在扯都更後腿？

另外，議員也發現，高雄城中城中大火後，各界都在關心「消防安全、危老更重建」議題，柯市府也僅就「14處高風險大樓」進行如秀場般的「演訓」，但對於「危老都更重建」議題顯少著墨，依照都更條例第6條及第7條，市府明知可透過公權力主動以「優先畫定、迅行畫定」更新地區方式，但北市14處高風險大樓，竟只有3處，包括萬象大樓、信維大樓、芝麻大廈有優先畫定，其他11處仍未畫定。

北市都發局長黃一平表示，北市府最近正在檢討自畫都更，盼讓都市更新更有彈性，會再檢討改善。

戴錫欽說，因「危老重建條例」規定同意戶比例需達100%，門檻過高，整合不易，所以當都更條例修法後，台北市理應在法規訂定及審理態度上「更主動、更積極」，要求市府應重新檢討「北市府受理土地及合法建築物所有權人提議畫定更新地區實施辦法」第七條的存在必要性，並對於北市府列管的搶救困難區高風險大樓，主動評估「優先畫定、迅行畫定」更新地區的可行性。

柯文哲表示，危老重建的確重要，並坦言「北市府受理土地及合法建築物所有權人提議畫定更新地區實施辦法」第七條的確會讓人覺得在阻擋都更，將檢討改善。