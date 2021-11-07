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重申核安及核廢料處理最重要 侯友宜盼中央拿出魄力

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，面對核電議題，他一直以開放態度、誠懇虛心，以及細心聆聽、充分理解，來面對所有人的意見。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜表示，面對核電議題，他一直以開放態度、誠懇虛心，以及細心聆聽、充分理解，來面對所有人的意見。記者李成蔭／攝影

核四議題持續引發討論，新北市長侯友宜表示，「沒有核安，就沒有核電」，尤其核廢料已經擺在新北40年了，是當務之急，希望中央能趕快拿出魄力解決能源及核廢料的問題。

宜蘭縣長林姿妙日前表態反對重啟核四，讓前總統馬英九解釋，縣市首長較關心地方議題，對於全國議題熟悉度就比較差一點。外界關心核四建於新北，侯友宜是否有同樣看法。

侯友宜說，「沒有核安，就沒有核電」、「要有能力治理核廢料，才會有核電」，所以新北面對核電議題，最重視的就是核安及核廢料的處理，希望中央趕快拿出魄力處理核廢料，畢竟核廢料擺在新北已經40年了，還是要解決問題。

侯友宜表示，面對核電議題，他一直以開放態度、誠懇虛心，以及細心聆聽、充分理解，來面對所有人的意見，並秉持「雖然我不同意你的意見，但我誓死捍衛你說話的權利」心態，呼籲大家在面對議題溝通時要互相尊重，然後大家最後再來做選擇。

侯友宜說，他對新北的核廢料非常了解，他過去在新北擔任11年的核安監督委員會主委，對於核電的過去、現在及未來充分掌握，所以希望中央在能源政策及處理核廢料的能力要展現出來，以解決新北市的當務之急。

新北市長侯友宜表示，「沒有核安，就沒有核電」，尤其核廢料已經擺在新北40年了，是當務之急，希望中央能趕快拿出魄力解決能源及核廢料的問題。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜表示，「沒有核安，就沒有核電」，尤其核廢料已經擺在新北40年了，是當務之急，希望中央能趕快拿出魄力解決能源及核廢料的問題。記者李成蔭／攝影

核廢料 核電

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