獨／75間親子館仍封閉 新北媽盼：讓孩子有地方放電

5月新冠疫情爆發，中央流行疫情指揮中心宣布進入三級緊戒後，新北市親子館就一路封閉。隨著疫情趨緩，開放餐廳內用，連八大行業也可開始申請後復業，但新北市75間親子館仍未開放，媽媽無奈地說，好希望讓孩子有地方可放電。市府回應，本周起陸續開放。

新北市轄內共設有75間親子館，免費提供幼童遊具、童書等設備，另設幼教收費課程，是幼童短暫放電的好空間。三級警戒後新北市親子館就一路封閉，隨著疫情趨緩學生重回校園、餐廳開放內用、就連八大行業都可申請復業後，但親子館仍緊閉大門，家長望門興嘆，向本報反映希望早日開放。

板橋一名媽媽表示，家有1歲半幼童獨生子，以往曾帶到板橋社後親子館，隨著8月疫情趨緩後，台北市親子館已開館，但新北市仍未開放。

她說，親子館能促進幼童與同齡孩子互動，露天公園需視天氣狀況，期盼市府能了解民之所欲，盡快設置相關防疫規定後重啟親子館，讓幼童有舒適「放電」空間。

新北市社會局副局長許秀能表示，新北市75間親子館中，有39間設在學校及公共托育中心（托嬰中心）內，因現行學校尚未開放供社區居民使用及考量托嬰中心感染管制，故配合防疫措施暫停營運休館。