北捷旅客回流遺失物也增加 捷警9個月來撿到500件
台北捷運每日平均約有200萬人次載運量，時常發生民眾隨身物品遺忘在車廂情況，今年截至9月止，共計有近500件民眾遺失物案件，北市警察局捷運警察隊提醒，若物品在車站遺失，先回想搭乘路線及時間，提供警方正確資訊，找回遺失物機率才會大增，另北捷有設全國第一個捷運遺失物中心，也可致電詢問。
根據捷警大數據統計，今年1月受理捷運系統內民眾遺失物品案有78件、2月77件、3月77件、4月77件、5月39件、6月13件、7月27件、8月46件、9月65件，總計499件，5、6月因受到疫情影響，搭乘列車民眾較少，隨著疫情逐漸趨緩，8、9月旅客量回流後，捷運遺失物品案隨之增加，平均每日受理1.8件。
捷警指出，民眾發現物品遺失時難免慌張失措，日前接獲一名搭乘淡水站往台北車站方向列車的越南籍杜姓女移工，在北投站下車時，不慎將一個紫色手提袋及咖啡色錢包遺落在車廂，該女因離鄉背井來台工作，生活本就困頓，遺失財物後相當自責難過。
捷警隊第一分隊小隊長蕭雨特得知後，先安撫該女情緒，同時調閱監視器釐清搭乘的車次車號，並沿著淡水線逐站詢問是否有拾獲類似特徵物品，經詢問4站後，順利在20分鐘內協助杜女在大安站尋獲遺失物並陪同領回，讓杜女開心表示，「不用餓肚子了」。
另同月12日在民權西服站接獲一名80歲周姓老翁，反應下車時不慎將證件等物品遺落捷運站，因老翁語焉不詳，在無法確定遺失的線索時，小隊長蕭雨向捷運遺失物中心查詢後，發現曾有民眾在10月7日在台北車站拾獲類似物品，並陪同老翁前往認領。
捷警呼籲，旅客在離開月台、車廂、廁所前，應先檢查隨身物品以免遺失，萬一發生物品遺失，先詳細回想搭乘路線及時間點，提供警方確切查察線索，搭配捷運站完整監視器系統，提高尋回遺失物機率，另也提醒，台北捷運公司在台北車站設有捷運遺失物中心，若不幸在捷運站遺失物品，可撥打24小時客服專線詢問。
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