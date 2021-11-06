全國運動舞蹈街舞錦標賽開跑 吸引1200位選手熱舞

街舞青少年運動的熱門項目之一，已列入2022杭州亞運及2024巴黎奧運正式項目，今（6）日舉辦第一屆中正盃全國運動舞蹈街舞錦標賽，共約1,200位選手參賽，提供一流選手展現的舞臺，本次賽會成績也將做為學生甄審升學的重要依據。

新北市政府教育局長張明文表示，培養優秀運動員，辦理各項大型賽事，活絡運動風氣是新北市的重要施政方向，10月圓滿落幕的全國運動會，首創將電競納入競賽項目，就是培養更多年輕的選手登上國際舞台，現在亞運、奧運新競賽項目-街舞運動，也列入我們重點推廣培訓項目，將續推動在捷運沿線空間建構出9個練舞場地，打造適合年輕人街舞運動的場地，讓新北市147個熱舞社團都有適當的練習空間。

局長張明文說，第一屆全國街舞大型賽事在板橋體育館舉辦，臺灣各地約1,200位選手來新北「以舞會友」，希望優秀的選手可以不斷挑戰自己的舞台，未來可以代表國家出國比賽；另外還有升學指定盃賽，比賽成績可成為中學甄審加分使用，鼓勵學生多元發展，提供技藝技能的升學的管道，希望所有的青少年朋友，都能夠找到自己的舞台展現自我，透過不斷的練習，追求自我超越和自我實現。

活動現場特別頒發甄試指定盃賽獎盃優秀選手，透過公開的表揚活動，鼓勵學生參與新興體育活動，並且希望能藉由相關大型競賽活動，選出優秀的選手，也使這項新興運動更蓬勃發展。

體育處表示，新北市會持續的推動相關的運動發展，也鼓勵大家為選手加油，不論觀賞精彩、動感的街舞舞蹈比賽，或者是參加各種街舞練習活動，讓街舞運動更貼近日常生活，目前新北的各運動場館也都有相關的熱舞課程，有興趣的市民都可以就近到國民運動中心或新北運動聚點，瞭解新的街舞課程，一起舞動起來。