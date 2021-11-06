板龍快速路線規畫2擇1 桃園龍潭議員盼進三坑紓解塞車

桃園市議員林昭賢今天表示，日前與團隊前往石門水庫大漢溪上游踏勘，將提案建議桃園市政府，中央正在規畫中的板龍快速道路，應從大漢溪武嶺橋沿大漢溪左側南下施作快速道路，直接通往三坑生態公園、三坑茶港、石門水庫到溪洲大橋接龍潭石門路、龍源路（臺3乙線），才能解決龍潭、石門地區塞車的問題。

林昭賢指出，龍潭區石門都市計畫過去禁建近50年，解套後高樓大廈林立人口驟增，加上周邊有石門水庫風景區、三坑茶港、三坑生態公園、大石門休閒農業區、石門山登山步道等，每逢假日風景區周邊道路塞車嚴重，遊客和在地人苦不堪言，板龍快速道路如果能按上述路線規畫，可以有效紓解塞車，更將帶動龍潭、石門地區觀光事業，帶動地方的繁榮發展。

板龍快速道路路線過去也在議會引起關注。交通局說明，路線由交通部公路總局規畫，原本只到八德區大鶯、豐德交流道，但市府認為對地方幫助不大，最後透過立委趙正宇向中央爭取，將路線延伸到龍潭，等於橫跨新北市板橋、土城、樹林、三峽、鶯歌，以及桃園市大溪、八德、龍潭、平鎮9個行政區，完工後可有效整合高速公路、省道、地方道路交通路網。

公路總局初步規畫2方案，前段都是由新北市土城區台65線道路沿大漢溪左岸通行，經三鶯交流道、大鶯豐德交流道至大溪武嶺橋；方案1從武嶺橋前北轉，沿省道台3線行進後連接國道3號龍潭交流道，方案2到武嶺橋後，再沿大漢溪左岸南下，接至省道台3乙線龍潭區三坑為終點。