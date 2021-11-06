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騎士往返五股八里須繞遠路與貨車爭道　議員盼取消限制

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
鄭宇恩指出，五股及八里往來機車被引導繞道的道路環境很差，八里往五股方向的機車騎士被迫繞了一大圈，更要和大量的貨車共用狹窄的巷弄路段。圖／鄭宇恩服務處提供
鄭宇恩指出，五股及八里往來機車被引導繞道的道路環境很差，八里往五股方向的機車騎士被迫繞了一大圈，更要和大量的貨車共用狹窄的巷弄路段。圖／鄭宇恩服務處提供

關渡橋八里及五股往來平面道路，自2016年受五股端匝道拓寬影響，機車一律須走旁邊巷子繞行一大圈，巷內貨車出入頻繁，也讓機車族險象環生。議員認為，八里及五股雙向平面車道都要取消禁行機車，公路總局表示，五股往八里方向先展開3個月試辦期，八里往五股方向預計在月底提出討論方案，朝取消禁行機車的方向來規畫。

2016年公路總局考量八里往五股的直行車輛，會與來自淡水、關渡的下橋車輛交織，加上五股引道拓寬後下橋汽車增多，規劃機車繞行頂寮一街、龍米路一段87巷。

新北市議員鄭宇恩今邀集相關單位會勘，她表示，關渡大橋新增雙主柱護欄，已壓縮五股端的車流，再加上上橋匝道改為混和車道，平面段若仍維持車種分流，不僅徒增交織風險，也讓用路人混淆。且過去會勘時原本說是試辦，但後續沒有實際事故狀況和行車狀況的調查分析，就一直維持禁行機車的限制，對機車族相當不公平。

鄭宇恩指出，五股及八里往來機車被引導繞道的道路環境很差，八里往五股方向的機車騎士被迫繞了一大圈，更要和大量的貨車共用狹窄的巷弄路段；五股往八里端的機車引道，則是將機車引入靠近河濱巷弄，不熟路線的彷彿進入迷宮，而匯入點就在關渡橋八里端下橋引道的視線死角，更顯危險。

公路總局中和工務段段長游旻達表示，平面段的主管機關為新北市交通局，僅有一組禁行機車的標誌設於公路總局轄管路段，預計本月會完成龍米路及87巷口的交通流量調查，會就調查結果來規劃調整方案，提供交通局參考。

鄭宇恩指出，五股及八里往來機車被引導繞道的道路環境很差，八里往五股方向的機車騎士被迫繞了一大圈，更要和大量的貨車共用狹窄的巷弄路段。圖／鄭宇恩服務處提供
鄭宇恩指出，五股及八里往來機車被引導繞道的道路環境很差，八里往五股方向的機車騎士被迫繞了一大圈，更要和大量的貨車共用狹窄的巷弄路段。圖／鄭宇恩服務處提供
新北市議員鄭宇恩今邀集相關單位前往會勘。圖／鄭宇恩服務處提供
新北市議員鄭宇恩今邀集相關單位前往會勘。圖／鄭宇恩服務處提供

八里 機車族

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