迪化年貨大街轉型 明年仍不開放道路、騎樓擺攤

北市迪化年貨大街今年初因應疫情，未開放道路、騎樓擺攤，商業處今表示，明年也考量國際疫情仍嚴峻，將維持不開放攤位進駐，店家也禁止外租騎樓讓外來攤商使用，以線上線下串聯行銷，並在年貨大街期間周六、日將進行封街。

商業處表示，經與迪化街商圈組織研議後，雖取消封街設攤，迪化街商圈店家仍推出多元優質年貨，持續提供年節採買服務，另為協助商圈店家轉型，本處與迪化街商圈組織及東森購物、蝦皮商城等電商平台一同合作，協助商圈店家轉型電視及網路銷售，透過多元行銷方式，讓更多人能到看見迪化街在地店家的特色商品。

商業處指出，考量明年國際疫情仍嚴峻，秋冬疫情恐有升溫之不確定性及受疫情影響導致消費市場轉變，北市府協助實體商圈開發多元銷售型態是大趨勢，明年確定朝不外搭棚架及不新增設立攤位方式辦理，商圈店家將透過擴大街區妝點以及加強線上行銷，明年1月15日至1月30日周末將進行封街，避免人車爭道。

不過也有部分店家持反對意見，迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋指出，有商家就認為，現在疫情慢慢變好、防疫措施也慢慢放寬，人流逐漸回升，不懂為什麼不外租攤販擺攤。

徐慶棋說，現在商圈是希望可以透過線上宣傳，替在地店家帶來更多消費者，但中間攤販都是外來的，為了讓消費者能前往在地店家消費，才決定不讓外來業者在騎樓擺攤，禁止外租，但店家自行可以擺攤。

徐慶棋說表示，商圈未來會慢慢把年貨大街經營得更好，呈現迪化街的優勢和特色。徐也坦言，今年初確實有部分店家業績比較好，但不是全面都好，因為疫情來得突然，很多商家措手不及，明年與北市府一起舉辦線上、線下行銷，相信業績可以更好。