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北港媽環島駐駕新北 郭台銘也現身迎接

聯合報 / 記者江婉儀李定宇／新北即時報導
北港媽祖抵達板橋火車站，鴻海創辦人郭台銘、立委羅致政等人也親自迎接。圖／新北市民政局提供
北港媽祖抵達板橋火車站，鴻海創辦人郭台銘、立委羅致政等人也親自迎接。圖／新北市民政局提供

北港朝天宮舉辦「慈悲列車環島除災祈福之旅」，媽祖搭乘台鐵環台連結全台宮廟之力，為疫情、鐵道傷亡生靈祈福。北港朝天宮媽祖今搭火車抵達板橋火車站，鴻海創辦人郭台銘也親自迎接。北港媽祖來新北中和福和宮駐駕是百年盛事，11月6日至8日駐駕將舉辦超渡、消災祈福法會，並準備5千包平安鹽，與信眾結緣帶回保平安。

北港媽祖今（6）日首站抵達板橋火車站，由新北市民政局長柯慶忠代表市府接駕，鴻海創辦人郭台銘、立委羅致政等人也親自迎接。之後聖駕車、眾神將陣頭隊伍由板橋行經中和，沿途停駕板橋慈惠宮、接雲寺、妙雲宮、後埔福德宮，並將駐駕中和福和宮3日舉辦法會。

柯慶忠表示，北港朝天宮媽祖是全臺媽祖信仰中心之一，香火鼎盛。感謝北港媽遠道而來駐駕新北，賜福市民安康富順。財團法人北港朝天宮董事長蔡咏鍀則說，媽祖環島祈福，途中安排各地宮廟定點駐駕賜福，經媽祖指示北部選擇新北駐駕，希望透過法會誦經為台灣祈福。

媽祖前來新北，所到之處信眾熱情迎接，駐駕的中和福和宮董事長游炎川另說，北港朝天宮媽祖來到中和區，中和廣濟宮、福和宮與北港媽祖因緣有143年以上，廣濟宮雖是主祀開漳聖王的廟宇，然廟內所副祀五尊媽祖，其中一尊即由北港朝天宮分靈而來，淵源深厚。

游炎川說，北港朝天宮媽祖來中和福和宮駐駕是百年盛事，11月6日至8日駐駕3天期間將舉辦超渡、消災祈福法會，也是福和宮首次舉辦，祈求除疫息災、為歿者祈求拔薦超脫、為市民賜福安康，並特別準備5千包平安鹽，與信眾結緣帶回保平安，另也進行線上直播，讓無法前往的民眾在家也能共修。

北港媽祖今日抵達板橋火車站，受到信眾熱情迎接。圖／新北市民政局提供
北港媽祖今日抵達板橋火車站，受到信眾熱情迎接。圖／新北市民政局提供

北港朝天宮 媽祖 郭台銘

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