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板橋成都陸橋今晨拆除 四川路一段豁然開朗

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市養工處於昨日深夜11時起至今日上午6時完成大梁拆除工程，並恢復施工封閉道路通行，重新讓板橋四川路一段豁然開朗。圖／新北市養工處提供
新北市養工處於昨日深夜11時起至今日上午6時完成大梁拆除工程，並恢復施工封閉道路通行，重新讓板橋四川路一段豁然開朗。圖／新北市養工處提供

服務40年的板橋區成都陸橋於今(6)日清晨正式功成身退，新北市養工處於昨日深夜11時起至今日上午6時完成大梁拆除工程，並恢復施工封閉道路通行，重新讓板橋四川路一段豁然開朗，還給行人寬敞、舒適的人行環境。

養工處說明，依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，拆除陸橋作業由板橋區公所、養工處、交通局、警察局、地方民意代表及里長共同到場會勘，取得共識後透過試辦封閉，改變民眾通行習慣，在無具體反對意見後，才進行拆除工程。而在陸橋拆除後，將會在人行道設置QR Code地磚及建置橋誌，紀錄陸橋的歷史，讓民眾與陸橋間的回憶永久保存。

工務局長詹榮鋒強調，成都陸橋是新北市升格以來拆除的第39座人行陸橋，拆完後全市將剩下115座人行陸橋，年底前將進行今年最後一座三重區明德陸橋拆除，並針對其他使用率低的陸橋辦理評估作業，以提升市容景觀與降低陸橋維護經費為目標，達到市府及在地居民雙贏效果。

服務40年的板橋區成都陸橋於今(6)日清晨正式功成身退。圖為拆除前模樣。圖／新北市養工處提供
服務40年的板橋區成都陸橋於今(6)日清晨正式功成身退。圖為拆除前模樣。圖／新北市養工處提供

人行道 警察

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