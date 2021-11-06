板橋成都陸橋今晨拆除 四川路一段豁然開朗

服務40年的板橋區成都陸橋於今(6)日清晨正式功成身退，新北市養工處於昨日深夜11時起至今日上午6時完成大梁拆除工程，並恢復施工封閉道路通行，重新讓板橋四川路一段豁然開朗，還給行人寬敞、舒適的人行環境。

養工處說明，依照「新北市人行陸橋存廢SOP」程序，拆除陸橋作業由板橋區公所、養工處、交通局、警察局、地方民意代表及里長共同到場會勘，取得共識後透過試辦封閉，改變民眾通行習慣，在無具體反對意見後，才進行拆除工程。而在陸橋拆除後，將會在人行道設置QR Code地磚及建置橋誌，紀錄陸橋的歷史，讓民眾與陸橋間的回憶永久保存。