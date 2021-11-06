天選邊緣人不孤單！台中這27組人享好康

行政院各部會搭配五倍券發行的加碼券獎號塵埃落定，有27組身分證「末2碼」都摃龜，被網友稱為天選邊緣人。台中天選邊緣人看這裡！大買家量販店擁有台中北屯店、國光店，今天起到11月15日推出「邊緣人不孤單活動」，這27組人可持身分證即可免費贈送「大買家400元滿額折價券」，中友百貨推出國家邊緣人專屬優惠，今明兩天在B棟13樓贈中心出示中友APP加身分證件即可免費兌換「時境玫瑰檸檬塔一顆」，每日限量100顆。

大買家量販店說明，「邊緣人不孤單活動」為身分證末2碼符合以下27組號碼，「05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94、99」，活動期間免費贈送4張「大買家100元滿額折價券」，每張消費滿1000元，憑券折抵100元。

另家連鎖量販家樂福推出零死角酒展，並舉辦限定店辦微醺之夜，邀請達人店內分享私房酒單，11月5日、11月13日在天母、新店、文心、鼎山店，11月6日在經國、彰化、安平店，11月7日、11月14日在內湖店。