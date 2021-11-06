獨／摔落的新北畢卡索 因母而強再奪文薈獎

今年25歲的魏廷亘，3歲時不慎至樓梯摔落造成腦部受創，被醫生診斷有閱讀障礙，出現自閉症情形。魏廷亘受傷後只會學動物叫聲，雖不善言語卻從此開始將心情抒發於畫紙上，一路伴隨他成長的母親，更是他多次獲獎動力來源。上月他將對母親的愛畫為《勇氣讓幸福來敲門》，再度奪下文薈獎佳作。

魏廷亘受傷後，由於言詞不善表達，國小開始鍾情於在聯絡簿上畫關公等歷史人物，因筆觸特殊引起版畫家注意並開始栽培，小六後魏廷亘畫出裸體的交纏變形人物畫作，有如畢卡索立體派畫風。

隨著畫作日益精進，2009年魏廷亘開始參加新北市為身心障礙者舉辦的「愛在畫中」比賽，魏廷亘不斷以母親為題的《愛的胎記》、《愛的接送》、《媽媽的眼淚》參賽持續獲獎。直到2014年畫出交織的20個女人頭像《女人》，而這20個頭像，都是他的母親，畫作展現出對母親的深愛，再度獲得優等獎。

魏廷亘今年參加文薈獎比賽時曾說，因為母親，讓他的畫有了靈感，有母親的存在才覺得人生是幸福的，「不論我的人生有多艱苦，人生有了他的陪伴我感到很幸福。」

如今，包括魏廷亘等這些於新北發生的動人故事，都經由新北市社會局新聞聯絡人陳清貴收錄在《方寸間最美的人》新書，陳清貴透過他在社會局工作的11年間，紀錄新北市發生的大小事件，精選出22則曾撼動人心的新北人物故事收錄其中。

陳清貴說，社會局擔任新聞聯絡人工作期間，讓他有機會接觸這些感人的社會痕跡，魏廷亘在新北市屢次獲獎後，上月再度獲得全國身心障礙獎的文薈獎佳作，魏廷亘獲獎後開心地回到新北市府與他分享喜悅，讓他於有榮焉。